„Die Reben fühlen sich irgendwie wohl.“ So wird Michael Maier in einer Pressemitteilung des Bauernverbands zitiert. Von dem hatte er jüngst Besuch. Der Anlass: Auch das Weingut Maier stellt um auf „Bio“. Wie nimmt er denn den „Gemütszustand“ im Weinberg wahr? Na, das gleichmäßige Wachstum der Reben falle auf, die Symbiose von Boden und ihnen. Und man „schmecke“ es auch. Er lacht. Okay, ein kleines Fragezeichen dahinter setzt er selbst. Sein Vater Lothar, der beim Interview dabeisitzt,