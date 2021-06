Seit Monaten gibt es am Ortsende von Schwaikheim Richtung Winnenden auf der Landesstraße 1140 eine Engstelle. Der Straßenbelag ist auf einer kleinen Fläche so ausgebrochen, dass die Stelle gesperrt, mit Warnbaken gesichert ist. Autofahrer, die ortsauswärts unterwegs sind, müssen, wenn sie die Stelle passieren und in dem Moment gerade Gegenverkehr aus Winnenden kommt, anhalten und diesen erst passieren lassen.

So weit also die Lage, nüchtern betrachtet. Die Auto-, Lkw- und Busfahrer,