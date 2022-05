Schwaikheim: Erzieherinnen-Streik in Kitas

Auch in Schwaikheim streiken Erzieherinnen am Donnerstag, 12. Mai. Die Gewerkschaft ver.di hat im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern zum Warnstreik aufgerufen.

Das Kinderhaus Badstraße ist geschlossen. Das Kinderhaus Brunnenstraße hat nur von 8 bis 12 Uhr geöffnet, der Kindergarten Lessingstraße nur von 8 bis 13 Uhr (verkürzte Öffnungszeiten). Das Paula-Korell-Kinderhaus hat sowohl im U-3- als auch im Ü-3-Bereich (Krippe und Kindergarten) nur von 8 bis 14 Uhr geöffnet (verkürzte Öffnungszeit). Der Jakob-Korell-Kindergarten und das Kinderhaus Panoramastraße haben regulär geöffnet.

Die Schulkindbetreuung an der Eichendorffschule findet nicht statt, die an der Ludwig-Uhland-Schule nur von 7 bis 8.30 Uhr. Das ist laut Gemeindeverwaltung der Stand am Mittwochmorgen. Sie weist aber auch darauf hin, dass kurzfristige Änderungen aufgrund des Streikrechts der Mitarbeiterinnen möglich sind.