Schwaikheim: Für neue Kita am Fritz-Ulrich-Weg wird Bolzplatz verkleinert

Die Gemeinde braucht weitere Betreuungsplätze, um den Bedarf zu decken und den Rechtsanspruch von Eltern erfüllen zu können. Laut jüngster Erhebung von Juni 2022 fehlen im U-3-Bereich (Krippen) bis 2024 etwa 40 Plätze, im Ü-3-Bereich (Kindergärten) rund 30, wenn man von der Maximalbelegung ausgeht. Für U 3 wurde deshalb eine „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“, wie es im Behördendeutsch heißt, kurz TigeR, eingerichtet. Die Gemeinde versucht, weitere zu ermöglichen. Außerdem wendet sie in den vorhandenen Einrichtungen weiterhin nicht die Regelbelegung an.

Kurzfristig braucht es zwei weitere Krippen- und vier Kindergartengruppen

Spätestens bis zum Kindergartenjahr 2024/2025 werden zwei weitere Krippengruppen sowie vier weitere Kindergarten-Gruppen benötigt. Zwei davon könnte ein Naturkindergarten „übernehmen“. Ein solcher ist seit Jahren gewünscht, zu Potte gekommen ist die Gemeinde bei der Suche nach einem geeigneten und genehmigungsfähigen Standort (der eine Betriebserlaubnis erhalten würde) bislang nicht. Mittlerweile scheint es allerdings auf den Sängergarten hinauszulaufen, eine Machbarkeitsstudie zu diesem ist beauftragt.

Die Gemeinde braucht allerdings voraussichtlich mittelfristig sogar acht neue Gruppen, die wohl auf zwei Einrichtungen beziehungsweise Standorte verteilt werden. Kurzfristig und zuerst soll eine neue Kita mit vier Gruppen gebaut werden.

Am Ehrenhain und Freizeitzentrum schon vorher ausgeschieden

Dafür wurden zunächst fünf mögliche Standorte ins Auge gefasst. Zwei davon, Am Ehrenhain und das Freizeitzentrum (wo es schon ein großes Kinderhaus an der Badstraße gibt), schieden in der weiteren Diskussion aus. Verblieben sind die Bolzplätze an der Rosenstraße (hinter der Gemeindehalle) und am Fritz-Ulrich-Weg sowie die Schönbühlstraße als Standortoptionen.

Die Bolzplätze würden bei einer Entscheidung für einen von ihnen verkleinert. Weil damit „Belange der Jugend“ betroffen wären, wurde in der Folge eine Kinder- und Jugendbeteiligung zu ihnen, aber auch zum Standort Schönbühlstraße, durchgeführt Befragung im Februar über das Mitteilungsblatt, die Homepage sowie auf Facebook.

Reihe kritischer Fragen von Anwohnern und Nachbarn

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand die Standortentscheidung an, unter Berücksichtigung der Stellungnahmen, auch die der Ludwig-Uhland-Schule und des örtlichen Polizeipostens. Vorweg allerdings mussten sich Räte und Verwaltung in der Bürgerfragerunde eine Reihe kritischer Fragen von Anwohnern und Nachbarn des Fritz-Ulrich-Wegs anhören.

Denn der Beschlussantrag und damit die Empfehlung der Verwaltung lautete, für diesen Standort die weiteren Schritte zum Bau eines viergruppigen Kinderhauses einzuleiten und dafür zu sorgen, dass die verbleibende Fläche des Bolzplatzes mindestens 500 Quadratmeter betragen soll (als öffentliche Freizeitfläche).

Bürgermeisterin widerspricht: Thema wurde mehrfach beraten und geprüft

Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff hielt entgegen, dass die Gemeinde, insbesondere das Bauamt mit einem Architekten als Leiter, die Standorte, insbesondere deren Bebaubarkeit, geprüft habe, über Monate hinweg das Thema mehrfach beraten wurde im Gremium, dieses sich intensiv mit der Entscheidung auseinandergesetzt habe: „Die Frage ist also mittlerweile beschlussreif.“ Außerdem gehe es aktuell „nur“ um den festzulegenden Standort, es seien noch keine Angebote für die Planung oder Bauausführung eingeholt worden.

Bolzplatz Rosenstraße: Schule regt an, ihn freizuhalten für späteren Hallenbau

Der Beratungsunterlage mit dem Beschlussantrag waren Anlagen beigefügt: ein Fragenkatalog, „Steckbriefe“ der verbliebenen Standorte mit deren jeweiligen „Stärken“ und „Schwächen“, sowie Auswertungen der Rückmeldungen von Kindern, Jugendlichen, Jugendleitern (der Vereine) und sonstigen. Es gab 38 insgesamt, 29 von Kindern und Jugendlichen.

Die Schulleitung hält den Standort Rosenstraße für den „als am wenigsten geeigneten“, weil, wenn es zum Bau einer neuen Sporthalle kommen sollte, dieser aus ihrer Sicht in der Nähe der Schule am besten wäre. Vor allem vor dem Hintergrund, dass, wenn die Eichendorffschule an die Ludwig-Uhland-Schule umziehen sollte, die Fritz-Ulrich-Halle im Freizeitzentrum dann nicht mehr für den Sportunterricht nutzbar sein werde wegen der Entfernung.

Die Schule geht also davon aus, dass eine neue Halle auf dem Gelände des bisherigen Bolzplatzes errichtet und dieser deshalb von einer neuen Kita frei gehalten werden sollte. Vom Gesamtelternbeirat kam keine „festlegende“ Stellungnahme.

Polizei: Aus ihrer Sicht sei auch der Standort Schönbühlstraße unbedenklich

Die Polizei teilte mit, dass aus ihrer Sicht hinsichtlich der „Kriminalitätsbelastung“ die beiden Bolzplatz-Standorte „völlig unbedenklich“ seien, der Standort Schönbühlstraße stelle keinen „Schwerpunkt“ dar, auch wenn die Polizeipräsenz dort etwas häufiger sei als bei den anderen beiden Standorten, hinsichtlich der Kriminalität (im Unterschied zu Ordnungswidrigkeiten) seien aber auch dort keine „Auffälligkeiten erkennbar“. Postenführerin Heike Reichenecker betonte in der Sitzung persönlich die Unbedenklichkeit aus ihrer Sicht auch des Standorts Schönbühlstraße.

Astrid Loff berichtete außerdem, dass bei der Befragung der Anwohner, neben der Jugendbeteiligung, die Mehrheit von diesen den Standort ablehne. Das sei schade, denn die Gemeinde brauche Betreuungsplätze, eine Kita werte ein Wohngebiet auf „und Kinder sind gut!“, so die Bürgermeisterin.

Aus alledem hat die Verwaltung den Schluss gezogen, alle drei Standorte seien „grundsätzlich weiterhin geeignet“, sie präferiere „nach gründlicher Abwägung“ den am Fritz-Ulrich-Weg. „Grundlegend“ dafür sei, dass neben dem Kinderhaus Badstraße und dem Paula-Korell-Kinderhaus (an der Rosenstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bolzplatz bei der Gemeindehalle) dieser Standort sich für eine Ganztagseinrichtung eigne, weil damit diese sich möglichst im Ort verteilen.

Vom Großbaugebiet Heiße Klinge weit entfernt

Dem halten die Kritiker entgegen, dass dieser Standort vom derzeitigen Großbaugebiet „Heiße Klinge“ mit den meisten Kindern im entsprechenden Alter weit entfernt liege, man also mit dem Bringen und Abholen der Kinder dort weiteren Verkehr provoziere. Das sei aber bei allen drei Standorten zu befürchten, es sei die Regel, dass Kinder heutzutage von den Eltern gefahren werden, gab Astrid Loff zu bedenken. Die Bürgermeisterin verzichtete allerdings darauf, in der Sitzung, bei der Beratung die Empfehlung der Verwaltung selbst zu begründen. Alle hätten ihre Vorteile, aber auch Nachteile, keiner sei ideal, so dass alle sich sofort auf diesen einigen könnten.

Bei Probeabstimmungen vorher war der Favorit der Bolzplatz Rosenstraße

Bei zwei „Probeabstimmungen“ in einer vorherigen Sitzung hatte sich eigentlich der Standort Rosenstraße als Favorit der Mehrheit herausgeschält. Die „Kehrtwende“ dürfte vor allem den Rückmeldungen der Jugendlichen und der Schule geschuldet sei, wohl auch dem, dass der Bolzplatz dort im Gegensatz zu dem am Fritz-Ulrich-Weg rege genutzt wird. Eingangs der neuerlichen Aussprache zeigte sich auch Michael Grünert, CDU-FB, erstaunt. Bei der Klausurtagung, als mögliche Standorte erstmals „ausgeguckt“ worden waren, sei der nun empfohlene noch der „unbeliebteste“ gewesen.

Alexander Bauer, Sprecher der SPD, die sich von Anfang an gegen die beiden Bolzplätze und für die Schönbühlstraße ausgesprochen hatte und bis zum Schluss dabei blieb, verwies darauf, dass auch der Tenor bei der Jugendbeteiligung gelautet habe „Finger weg von Grün- und Freiflächen“. Er warb, „nach Abwägen aller Vor- und Nachteile“, erneut für den von seiner Fraktion favorisierten Standort mit den voraussichtlich höheren Kosten bei den beiden anderen und damit, dass bei ihnen mehr als die angenommenen 50 Prozent der Fläche wegfallen würden. Die geplante Kita braucht laut Verwaltung eine Fläche zwischen 1400 und 1800 Quadratmetern.

Grüne: Gegen Schönbühlstraße spricht der Verkehr auf der Hauptstraße

Gegen die Schönbühlstraße spreche der Verkehr, das Überquerenmüssen der Hauptstraße für viele Kinder, um dorthin zu kommen, hielt der Sprecher der Grünen Karl-Heinz Jaworski dagegen. Folge dieses Standortes wären damit noch mehr „Elterntaxis“. Der Standort Fritz-Ulrich-Weg sei dagegen mit der Unterführung an der Bismarckstraße zu Fuß für Kinder sicher erreichbar.

CDU-FB: Im Umkreis die meisten Wohnungen und damit Familien

Die CDU-FB-Fraktion sei sich nicht einig, so ihr Sprecher Tobias Schneider. Tenor der Befragungen, auch der Kritiker am Fritz-Ulrich-Weg, sei „Kindergarten ja, aber nicht vor unserer Haustür“. Für den Standort spreche aber, dass in dessen Umkreis die meisten Wohnungen lägen und erfahrungsgemäß damit auch die meisten Familien mit Kindern lebten. Schneider gab auch zu bedenken, dass der Standort von bisher zwei Gruppen (im direkt angrenzenden Jakob-Korell-Kindergarten) auf sechs anwachse, an dem an der Rosenstraße mit dem benachbarten Paula-Korell-Kinderhaus würde es von derzeit sechs auf zehn Gruppen ansteigen.

SPD bleibt dabei: Am geeignetsten sei der Standort Schönbühlstraße

Die SPD stellte schließlich den von ihr bevorzugten Standort Schönbühlstraße per Antrag zur Abstimmung. Dafür gab es ihre fünf Stimmen plus die von Grünert, dagegen zwölf Stimmen, also mehrheitlich abgelehnt. Beim Vorschlag der Verwaltung war es genau umgekehrt: zwölf Ja-, sechs Neinstimmen, also mehrheitlich angenommen, ebenfalls der zweite Punkt, dass auf der verbleibenden Fläche des Bolzplatzes mindestens noch 500 Quadratmeter für Sport, Spiel, Freizeit zu planen sind. Drittens, und das wurde einstimmig beschlossen, wird die Gemeinde an Wünschen und Vorschlägen der Jugendlichen „dranbleiben“, weitere Spielgeräte etwa und ein Spielplatz im Bereich Schönbühl.