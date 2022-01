Schwaikheim bekommt einen weiteren Friseursalon, in zentralster Lage. Oliver Scholz übernimmt die Maurer-Räume am „Stonehenge-Kreisel“, die seit dem Umzug der Bäckerei in das gegenüberliegende Edeka-Markt-Gebäude leerstehen.

Damit kommt zu den rund einem halben Dutzend bestehender Haarschneide- und Frisurensalons in Schwaikheim ein neuer hinzu, der zudem in kürzester Entfernung zu anderen in der Ortsmitte liegen wird. Der Umnutzungsantrag liegt beim Baurechtsamt des