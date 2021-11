Schwaikheim: Gemeinderäte rufen zum Impfen gegen Corona auf

Die Mitglieder des Gemeinderats haben sich gemeinsam mit Bürgermeisterin Astrid Loff vor dem Rathaus getroffen, um mit einer Fotoaktion zum Impfen aufzurufen.

Die nächste Impfaktion in Schwaikheim findet bereits am Sonntag, 28. November (13 bis 17 Uhr), in der Gemeindehalle statt. „Um Wartezeiten zu reduzieren, sollten sich Impfwillige darum auch online unter https://www.impfen-bw.de/#/vorabregistrierung vorab eintragen“, rät Bürgermeisterin Astrid Loff in einer Pressemitteilung.