Schwaikheim: Jahresausstellung der Künstlergruppe

Antiqua und karolingische Minuskel heißen die beiden Stars der Jahresausstellung der Künstlergruppe. Sie grüßen jeden Besucher gleich am Eingang des Sitzungssaals im Rathaus. Es sind die beiden Schriftarten, die Hannelore Müller und Anja Vogl nutzen – wenn sie Kunst machen. Die diesjährige Ausgabe der Reihe hebt nämlich die Kalligraphie hervor, die Kunst des schönen Schreibens. In einer Zeit, in der immer mehr von denen, die überhaupt noch etwas schreiben, das über die Tastatur ihres PC, Laptops oder Smartphones erledigen und die eigene Handschrift, die man einst mühsam in der Schule gelernt hat, im Lauf des Lebens nach und nach verkümmert.

Hannelore Müller, die vor rund zehn Jahren mit der Kalligraphie angefangen hat, leitet die Gruppe innerhalb des Vereins. Dieses Schönschreiben sei einst vor allem in Klöstern gelehrt und gelernt worden, und noch heute vor allem in Asien sehr stark vertreten, berichten sie und Anja Vogl. Aber eben auch, dass mit der Erfindung des Buchdrucks die Bedeutung zurückgegangen ist. „Davor musste ja jeder, der etwas zu schreiben hatte und das nicht konnte, und das waren die meisten, zu den wenigen, die es beherrschten und das waren eben vor allem die Mönche.“

Im Gegensatz zu diesen hauptberuflichen Schreibern leben die beiden Schwaikheimerinnen nicht davon, für sie ist es Hobby. Für Hannelore Müller pure Entspannung, Beruhigung, „das bringt mich runter.“ Anja Vogl hat erst in diesem Jahr damit angefangen, sie malt zudem aber auch noch nach wie vor. Ihr gefällt die Vielfältigkeit, weil es eben sehr viele verschiedene Schriften gibt. Das Lernen sei aber sehr aufwendig, dauere, betont Hannelore Müller, die über einen Kurs an dieses Hobby kam: „Da heißt es üben, üben, üben.“

Antiqua, Sherri Kiesel und die karolingische Minuskel

Sie praktiziert mittlerweile neben der Antiqua-Schrift, deren Grundform bis auf die antiken Römer zurückgeht und deren Markenzeichen die wechselnde Strichstärke ist, noch die moderne Sherri Kiesel, die flächige Großbuchstaben verwendet und damit ausdrucksstark ist. Aber egal welche von allen drei, ob dafür Wasserfarben, Pinsel, Federn, Bleistifte oder Fineliner verwendet, die Werke stehen den ausgestellten Bildern an Kunstfertigkeit in nichts nach. Und wer es eh mit Buchstaben, Lesen, Schreiben hat, der wird sich beim Anschauen mit Vergnügen reinvertiefen und sich fragen, wie die beiden Künstlerinnen das überhaupt gemacht haben. Ein Anlass, die Ausstellung zu besuchen, also auf jeden Fall.

Die Kalligraphie-Gruppe trifft sich ein Mal im Monat, jeden zweiten Mittwoch, von 19 bis 21 Uhr im Atelier im „Ochsen“. Derzeit sind sie nur zu viert. Neulinge sind also willkommen.

Die Ausstellung ist die 36. Ausgabe, die 18. im Rathaus, in dessen Sitzungssaal. 21 Künstler stellen aus, die etwa 150 Bilder und Objekte zeigen (Zeichnungen Kalligraphien, Aquarelle, Acryl-, Tempera- und Ölbilder, Fotografien sowie Skulpturen und Keramikarbeiten auf der Empore). Fast alle Werke sind erst im Zeitraum seit der vorherigen Ausstellung 2019 entstanden. Dass sie neue sind müssen, noch nie in der Ausstellung gezeigt worden sind, ist Bedingung.

Die Jugendgruppe beteiligt sich erneut, mit einer Auswahl ihrer Arbeiten vor dem Sitzungssaal im Foyer, die bei zehn Malnachmittagen in diesem Jahr entstanden sind. Der Nachwuchs bestimmt selbst, was er malt (Motive) und wie (welche Technik, sei es Aquarell, Acryl oder Zeichnung), bekommt aber, wenn er möchte, auch gerne Rat.

Voraussetzung ist, dass es überhaupt ein Atelier gibt, das die Gemeinde im „Ochsen“ zur Verfügung stellt (rund 150 Tage im Jahr). Außerdem kommen die Spenden von dieser sowie von der Paula- und Jakob-Korell-Stiftung ausschließlich der Jugendgruppe zugute, was ermögliche, verschiedene Materialien auszuprobieren und zu experimentieren, erläutert der Vorsitzende Rainer Hofmann. Er betont auch die Bedeutung des gemeinsamen Experimentierens für fast 60 Mitglieder in den sechs Malgruppen, der Zeichengruppe, der Kalligraphiegruppe und der Keramikgruppe im Atelier der Künstlergruppe.

Von 11 bis 18 Uhr

Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Es stellen aus: Brigitte Althun, Maria Bäßler, Gisela Berger, Doris Fiala, Angelika Gutschera, Bettina Halfar, Heinz Hettich, Anne Hofmann, Gerhard Hofmann, Rainer Hofmann, Felicitas Kern, Sybille Koch, Hannelore Müller, Ute Munz, Clara Pipilis, Elke Richter, Kerstin Schäffer, Gerda Schnitzler, Roswitha Schüle, Anja Vogl, Karin Wurst, die Kalligraphie- und die Jugendgruppe.