Schwaikheim: Künftig gilt Tempo 30 auch auf Durchgangsstraßen

Auf den Durchgangsstraßen wird künftig in weiteren Abschnitten Tempo 30 gelten, ganztägig: auf der Landesstraße 1140 vom Ortseingang aus Richtung Remseck (im Zug des „Asts“ der Ludwigsburger Straße dort, auf der Hauptstraße und auf der Winnender Straße bis zum Abzweig der Landesstraße Richtung Winnenden), auf der Weiler Straße (im Zuge der K 1850, wobei neu ist, dass dieses Tempolimit künftig in beiden Fahrtrichtungen gilt) und auf der Bismarckstraße (ebenfalls im Zug der K 1850) bis zur Einmündung der Straße Tribergle.

Dem entsprechenden Antrag hat das Regierungspräsidium Stuttgart als höhere Straßenverkehrsbehörde zugestimmt. Die Handhabe beziehungsweise Begründung dafür, auch auf diesen klassifizierten Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anzuordnen, bietet der Lärmaktionsplan der Gemeinde, genau genommen die für diese Straßenabschnitte berechneten Verkehrslärmwerte. Zusammen haben diese Strecken, auf denen künftig auch Tempo 30 gelten wird – in den Wohnstraßen gilt das ohnehin seit langem – eine Länge von anderthalb Kilometer.

Es gibt allerdings auch mehrfach „Nein“, vom Landratsamt als untere Straßenverkehrsbehörde, zu Tempo 30 auf weiteren Straßen- oder -abschnitten, wo es die Gemeinde ebenfalls beantragt hatte: für den weiteren Verlauf der K 1850, ab der Einmündung von Tribergle bis zum Kreisverkehr an der Einmündung der Fritz-Müller-Allee beziehungsweise bis zum Ortsausgang Richtung B 14, und für die Fritz-Müller-Allee. Dort reichen die Lärmwerte für diese Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht aus.

Gemeinde will nach wie vor durchgehend Tempo 30 im ganzen Ort

Das Ganze, insbesondere von den Anwohnern der verkehrslärmgeplanten Straßenachsen seit vielen Jahren herbeigesehnt, hat eine längere Vorgeschichte. Bereits im Oktober 2015 war das Ludwigsburger Fachbüro BS Ingenieure mit der Erstellung eines Lärmaktionsplans beauftragt worden. Es gab in den Folgejahren mehrere Verkehrszählungen, im Oktober 2020 eine Bürgerinformationsveranstaltung, im Monat darauf den Beschluss des Gemeinderats dazu, gefolgt von der offiziellen Beteiligung der Öffentlichkeit (bei der keine Anregungen aus der Bürgerschaft kamen) und den Stellungnahmen der Behörden.

Im November 2020 beschloss der Gemeinderat im Zug der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans auch für die Fritz-Müller-Allee, die Winnender Straße (Abschnitt ab der Kreuzung beim Rathaus bis zum Ortsausgang) und den Abschnitt der Bismarckstraße von Tribergle bis zum Ortsausgang Tempo 30 zu beantragen. Ziel war (und ist nach wie vor) im Ort eine durchgängige Geschwindigkeitsregelung (überall Tempo 30), anstelle des bisherigen „Flickenteppichs“. Ein Argument dafür ist, dass diese Einheitlichkeit auch für die Autofahrer besser „nachvollziehbar“ sei.

Geschwindigkeitsreduzierung verringert den Lärmpegel deutlich

Der Lärmaktionsplan soll die Zahl der von „gesundheitskritischen“ Pegelwerten (tags über 65 dB, nachts über 55 dB) betroffenen Gebäude und damit Anlieger deutlich reduzieren. „Ein Emissionspegelvergleich der Straßenabschnitte bei Tempo 50 und Tempo 30 bestätigt diese lärmmindernde Wirkung“, schreibt dazu das RP.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, in der die Genehmigungen und die Ablehnungen bekanntgegeben wurden, ging Andreas Dilli, stellvertretender Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt, auch auf das lange (und kritisierte) Warten aus Stuttgart ein. Das RP hatte selbst auf Nachfrage darauf hingewiesen, dass derzeit zahlreiche Tempo-30-Anträge aus vielen Kommunen auf der Basis von Lärmaktionsplänen vorlägen und zu prüfen seien.

Grund dafür ist natürlich, dass mit diesen Plänen und einer entsprechenden gesetzlichen Änderung vorher die Kommunen die Chance haben, über die bisherigen Möglichkeiten hinaus (Standorte von Schule, Kindergärten, Pflegeheimen oder unübersichtlicher Streckenverlauf) Tempo 30 auch an den Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen zu bekommen. Dilli wies darauf hin, dass angesichts dieses „Bearbeitungsstaus“ die Verfahrensdauer für Schwaikheim– von März bis kurz vor Weihnachten 2022, als der Bescheid des RP in Waiblingen einging – durchaus im Rahmen liege.

Bauer: Ende der Fahnenstange bei Verkehrsberuhigung noch nicht erreicht

Dilli führte auch aus, dass für Tempo 30 auf den Strecken, wo dies abgelehnt wird, die Grundlage dafür fehlt, sich dies eben nicht mit dem Lärmaktionsplan begründen lässt. Aus Sicht der Gemeinde handle es sich ohnehin erst um einen Zwischenschritt, mit Tempo 30 sei „das Ende der Fahnenstange“, was Verkehrsberuhigung in Schwaikheim angehe, noch nicht erreicht, entgegnete der Sprecher der SPD-Fraktion Alexander Bauer. Man hoffe auf den nach wie vor ausstehenden neuen Verkehrsentwicklungsplan für den Ort. Für die Gemeinde wäre Tempo 30 auch auf den Strecken, wo es vorerst abgelehnt wurde, eine „Abrundung“.

Auf Bauers Nachfrage, wann denn die Umsetzung geschehe, sprich die entsprechenden Schilder stehen werden, verwies Dilli darauf, dass die Beschaffung, Lieferung etwa zwei Monate dauern werde, es werde also wohl Mai.

Zu den abgelehnten Tempo-30-Abschnitten verwies Dilli auch darauf, dass diese laut Polizeistatistik bislang keine örtlichen Gefahrenstellen, keine Unfallschwerpunkte darstellen, was andernfalls auch eine Begründung für diese Geschwindigkeitsbegrenzung sein könnte, ebenso eine entsprechende „städtebauliche Entwicklung“ (innerörtliche Verkehrsumlegung zur Verkehrsberuhigung etwa oder Verengung beziehungsweise Gestaltung, die sich geschwindigkeitsmindernd auswirkt, Einengung oder Begrünung). Es gebe dort auch keine „Auffälligkeiten“ im Straßenverlauf, so Dilli. Die Winnender Straße als Teil der Landesstraße nach Winnenden habe überörtliche Bedeutung, als Verbindungsstrecke eben nach Ludwigsburg. Das Gleiche gelte für die K 1850, als Fortsetzung der „Avus“, sprich Zu- und Abfahrt von der B 14. Eine innerörtliche Verkehrsberuhigung dort würde also „schwierig“ aus seiner Sicht, so Dilli.

Die Fritz-Müller-Allee könnte die Gemeinde in eigener Verantwortung verengen

Anders ist die Lage dagegen bei der Fritz-Müller-Allee, die ist nämlich keine klassifizierte Straße, dort ist die Gemeinde der Straßenbaulastträger. Allerdings, und das betonte auch Dilli, ist sie die Straße von und zum Bahnhof und sie führt von und zum Neubaugebiet Heiße Klinge. Von daher müsse sich die Gemeinde einen eventuellen Rückbau (als Grundlage für Tempo 30) der bislang rund acht Meter breiten Straße im Sinne von Fußgängern und Radfahrern genau überlegen, erst recht angesichts der erheblichen Kosten dafür, so Dilli.

Dazu gab Bianka Bauer, SPD, zu bedenken, dass die Fritz Müller-Allee auch Schulweg ist, nicht zuletzt für die Schüler, die mit dem Bus- oder der S-Bahn zu den weiterführenden Schulen in Winnenden müssen.

Zum Tempo-30-„Zugewinn“ gehört aber auch, dass die Gemeinde sich „flankierende“ Maßnahmen (so wie bei der „unechten“ Einbahnstraße auf der Ludwigsburger Straße), einfallen lassen muss, um zu verhindern, dass es wegen der Geschwindigkeitsreduzierung zu Verkehrsverlagerungen kommt. Allerdings: Auf allen Seitenstraßen gilt eh auch Tempo 30 und fast alle von ihnen eignen sich für Schleichverkehr ohnehin nicht. Immerhin, das genannte Fachbüro hat den Auftrag zu einer Vorplanung dafür erhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören auch Geschwindigkeitsmessungen oder etwa Parkierungskonzepte oder bauliche Veränderungen.

Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass die Zustimmung, beziehungsweise Genehmigung von Tempo 30 lediglich solange gelte, wie die betreffenden Straßen sich im baulichen Zustand zu diesem Zeitpunkt befinden. Sollte es also zum Beispiel zu Erneuerungen der Fahrbahndecken kommen, könnte es eine „Neubewertung“ der Frage geben, ob diese Geschwindigkeitsbegrenzung noch „gerechtfertigt“ sei.