Schwaikheim: Kirchturmsanierung teurer, Gemeinde gibt höheren Zuschuss

Die Gemeinde erhöht den Betrag, mit dem sie die Sanierung des Turms der Mauritiuskirche bezuschusst. Statt mit knapp 32.000 Euro fördert sie die Maßnahme mit etwas über 46.000 Euro.

Grund ist, dass diese sich gegenüber dem Beschluss, sich an den Kosten zu beteiligen, aus dem Jahre 2019, verteuert hat. Die Außenrenovierung ist seit vergangenem Sommer abgeschlossen, seitdem erstrahlt die Kirche in neuem Glanze, wie die Pfarrerin Ellen Deutschle im Antrag der Kirchengemeinde, die Finanzspritze zu erhöhen, schreibt.

Zwar erhöht sich nun, nach dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats, der dem Antrag ohne Diskussion einstimmig zugestimmt hat, die Förderung in absoluten Zahlen, aber eben nicht der Anteil der Gemeinde an den Kosten, der bleibt bei 20 Prozent. Der wurde anhand des damaligen Finanzierungsplans der Kirchengemeinde auf jene 32.000 Euro gedeckelt, also beschlossen, diesen Betrag maximal zu zahlen.

An der Westseite musste auch der Putz erneuert werden

Aber diese 20 Prozent sind leider mittlerweile etwas über 46.000 Euro. Der Kirchengemeinde liegt inzwischen die Schlussabrechnung vor. Demnach geht die Verteuerung nicht nur auf die allgemeine Baupreisesteigerung zurück, sondern auch auf mehr Aufwand. Mit Beginn der Arbeiten zeigte sich nämlich, dass an der Westseite des Kirchturms es nicht mit dem Auftragen neuer Farbe getan sein wird, sondern dort auch der Putz erneuert werden muss.

Damit stiegen die Gesamtkosten für die Außenrenovierung auf 420.000 Euro, davon entfallen auf den Kirchturm rund 230.000 Euro (55 Prozent, vorher waren dafür knapp 160.000 Euro angesetzt). Der langfristige Erhalt der Kirche, die damit verbundenen Kosten, seien für die Kirchengemeinde eine Herausforderung, schreibt Ellen Deutschle. Laut Finanzierungsplan stemmt die Kirchengemeinde das Vorhaben mit eigenen Mitteln (Entnahme aus der Rücklage, Spenden, Sonderopfer, Basarerlöse), dem Zuschuss der Gemeinde, Mitteln aus dem Ausgleichsstock der Landeskirche und dem Kirchenbezirk.

Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff sprach sich im Gemeinderat nun dafür aus, den erhöhten Förderbetrags seitens der Gemeinde als überplanmäßige Ausgabe zu gewähren, schließlich sei die Kirche mitsamt Turm ein Wahrzeichen von ganz Schwaikheim und stehe ja deshalb auf dem Briefkopf der Gemeinde mit deren Logo.

Der Vorgänger von Ellen Deutschle, Gerhard Forster, hatte übrigens im Antrag 2019 ganz nebenbei erwähnt, dass in anderen Orten des Kirchenbezirks 50 Prozent Förderung seitens der bürgerlichen Gemeinden üblich sind, wenn es um Kirchtürme, Glocken und Uhrenanlagen geht beziehungsweise deren Instandsetzung, allerdings im gleichen Atemzug betonend, dass die Kirchengemeinde daran „nicht unbedingt denkt“. Sie würde sich aber über einen „namhaften Betrag“ am Erhalt dieses für die Identität des Ortes so wichtigen Gebäudes freuen.