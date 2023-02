Die Gemeinde wendet sich bei der Frage des Standorts für eine neue Kita mit einem Flyer an Jugendliche und deren Eltern. Dies geschieht im Rahmen der vorgeschriebenen Jugendbeteiligung, weil Belange der Jugend betroffen wären, wenn sich der Gemeinderat für einen der beiden infrage kommenden Bolzplätze als Standort entscheiden würde. Die Verwaltung verweist im Flyer darauf, dass die Gemeinde dringend mehr Kinderbetreuungseinrichtungen brauche, weil mit den Wohnsiedlungen Heiße Klinge und Bismarckstraße viele Familien nach Schwaikheim ziehen.

Hälfte des Bolzplatzes wird für die neue Kita gebraucht

Nach einer Beratung des Gemeinderats zu möglichen Standorten dafür sind drei verblieben, stehen zur Diskussion: die beiden Bolzplätze hinter dem Naturfreundehaus am Fritz-Ulrich-Weg und hinter der Gemeindehalle sowie ein Grundstück an der Schönbühlstraße, zwischen Autowerkstatt und Flüchtlingsunterkunft.

Die Verwaltung geht davon aus, verweist in dem Flyer darauf, dass bei den Bolzplätzen jeweils „nur“ die Hälfte der Fläche für die zu bauende Kita gebraucht werde. Zu bedenken sei weiter, dass der Standort dort sein solle, wohin die Familien kurze Wege haben; wie gut das Kinderhaus dort zu erreichen ist, falls die Kinder mit dem Auto gebracht werden; ob die Umgebung praktisch ist, um ein Konzept für die ganze Familie anbieten zu können; und ob es ein Problem wäre, aus Sicht der befragten Jugendlichen (und wohl auch ihrer Eltern), wenn die betreffenden Bolzplätze dann nur noch die Größe eines Kleinspielfeldes hätten.

Die Verwaltung fragt in dem Flyer Jugendliche ganz direkt: „Was meint Ihr?“ Diese sollen ihre Überlegungen bis zum 19. Februar per Mail an jugendbeteiligung@schwaikheim.de senden oder in einem Brief ans Rathaus schreiben. Bei Kindern, die noch nicht schreiben können, dürfen das auch die Eltern übernehmen. Namen, Adresse und Alter sollen angegeben werden, weil anonyme Beiträge nicht berücksichtigt würden. Außerdem können oder sollen Vorschläge gemacht werden, wie die verbleibenden Flächen auf den Bolzplätzen für Jungen und auch für Mädchen attraktiv gestaltet werden können.