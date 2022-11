Schwaikheim: nächstes Fleckenfest findet 2023 statt

Durch Corona ist auch selbst das Fleckenfest, das Schwaikheimer Event schlechthin, aus dem Tritt gekommen. Eigentlich findet es alle zwei Jahre statt, in den „ungeraden“ Jahren, damit letztmals vor der Pandemie 2019. 2021 musste es pausieren, in diesem Jahr, 2022, wurde es nachgeholt und damit in einem „geraden“ Jahr.

In „geraden“ Jahren finden aber auch die Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften (äh, also der Männer, das muss heutzutage schon noch dazugefügt werden) statt, eigentlich, denn auch die jüngste EM, 2021, war „außer der Reihe“. Und die nächste, das ist so sicher, wie nur irgendwas sicher sein kann in diesen Zeiten, wird 2024 sein, in Deutschland. Nun tat die mächtige FIFA bekanntlich dem kleinen Schwaikheim ja den Gefallen, verschob nämlich wenigstens die WM in diesem Jahr auf den Winter, so dass die dem Fleckenfest nicht in die Quere kam.

Die UEFA als Veranstalter der EM würde dagegen 2024 wohl keine ähnliche Rücksicht auf Schwoiga nehmen, sollte das auf dem Zwei-Jahres-Abstand beharren. Wobei man aber einräumen muss, dass auch die Bevölkerung des Gastgeberlands wohl kein großes Verständnis dafür aufbringen würde, wenn dieses Turnier aufs folgende Jahr oder ebenfalls in den Winter verschoben würde, der dort, in Mitteleuropa, Klimawandel hin oder her, sich doch nach wie vor etwas anders gestaltet als am Persischen Golf.

Damit stellt sich für Schwaikheim ein „kleines Problem“. Was tun mit dem nächsten Fleckenfest? Den Zwei-Jahres-Rhythmus „grundsätzlich“ beibehalten, klar, aber ab wann gerechnet? Seit dem letzten Mal? Dann wäre die nächste Auflage aber 2024, im Jahr der EM. Oder zur Tradition der ungeraden Jahre zurückkehren und damit bereits, nach nur einem Jahr, bereits wieder die nächste Ausgabe? Ein Dilemma also.

Fragen, die zwar auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beriet, als dem Organ der Gemeinde, das dazu die Entscheidung trifft, bei dem aber vor allem die sich beteiligenden Vereine ein Wörtchen mitzureden haben, auf das die Gemeinde tunlichst hören sollte. Denn ohne Vereine auch kein Fleckenfest, ganz einfach.

Mehrzahl für 2023, aber für zwei wichtige Verein ist der Abstand zu kurz

Bei einer Nachbesprechung Ende September zu der Veranstaltung Anfang Juli habe sich „ein gemischtes Bild“ ergeben, berichtete die Verwaltung. Die Mehrheit der Vereine dort oder nachträglich per Mail sprachen sich dafür aus, das Fleckenfest im kommenden Jahr zu veranstalten, natürlich verbunden mit der Aussage mitzumachen. Wobei da wohl auch eine abgespeckte Form in Frage käme. Es gibt allerdings auch drei gewichtige andere Stimmen: Beim TSV ist eine Teilnahme wegen des anstehenden Vorstandwechsels „eher unsicher“. Der Musikverein und der Partnerschaftsverein erklärten „vorsorglich“, sie würden im kommenden Jahr nicht teilnehmen, das sei nicht zu stemmen, womit dabei wohl gemeint ist, nach so kurzer Zeit schon wieder. Zur Alternative, 2024, waren die Aussagen klar: Nein, weil da das Fest genau in die Endphase der EM fiele und weil zudem in geraden Jahren das Sommerdeckfestival stattfindet.

Der Gemeinderat musste sich nun auch deshalb mit dieser Frage befassen, weil sie den Haushaltsplan fürs kommende Jahr, der in Arbeit ist, betrifft. Die Gemeinde übernimmt nämlich die Kosten für den Sicherheitsdienst, die Wasserversorgung, die Beschilderung (Straßensperrungen). Wobei sie die Leistungen des Bauhofs nicht in Rechnung stellt, die bleiben bei der Umlegung der Gemeinschaftskosten auf die Vereine außen vor (die nicht nach deren Mitgliederzahlen erfolgt, sonder nach der Anzahl der beim Fest angebotenen Sitzplätze). Summa summarum sind ohne Letztes („innere Verrechnungen“) das rund 25 000 Euro, die im Haushalt einzuplanen sind – wenn denn das Fest im kommenden Jahr stattfinden soll.

Erst 2025 wieder wäre aus Sicht der Verwaltung auch eine Option

Noch eine weitere Alternative wäre aus Sicht der Verwaltung (gewesen), mit dem Fest noch ein Mal drei Jahre auszusetzen und damit wäre das nächste Mal erst 2025 gewesen, was zumindest dann eben wieder wie gewohnt in einem „ungeraden“ Jahr gewesen wäre. Die Verwaltung begründete diese Überlegung mit den „doch erheblichen Kosten“ und der angespannten Haushaltslage der Gemeinde, sie verwies auch auf die Inflation und die hohen Energiepreise. Außerdem gab es schon drei Mal solche „Ausfälle“: 1999, 2002 und 2005, jeweils wegen großer Baustelle im Ortskern. So eine große „Lücke“ wäre also nicht das erste Mal (gewesen). Dass sich damit die Vereine nicht anfreunden würden, war aber absehbar. Denn das Fleckenfest ist für die, neben den Mitgliedsbeiträgen, eine ganz wichtige Einnahmenquelle.

Man müsse aus seiner Sicht nicht unbedingt an den ungeraden Jahren als Terminen fürs Fleckenfest festhalten, das könne durchaus auch 2024 und 2026 stattfinden, aber in zwei Jahren sei halt nun mal die EM, gab Wolfgang Kölz, CDU, in der Aussprache zu bedenken. Die Entscheidung liege bei den Vereinen, weil das Fest von deren Beteiligung abhänge, deswegen sei auch zu hoffen, dass die Vereine sich einig werden, betonte der Sprecher der SPD Alexander Bauer. Die SPD selbst sei, wenn das auch die Vereine wollten, ebenfalls für 2023. Die CDU-FB sehe es genauso, so Dr. Wolfgang Rauscher: „Wenn die Verein das nächstes Jahr wollen, steht es außer Frage, dass es da dann auch stattfindet.“ Es wäre ein fatales Zeichen, wenn die Vereine das wollen und die Gemeinde würde „Nein“ sagen. Das Fest sei ein großer Werbeträger für Schwaikheim, die 25 000 Euro von der Gemeinde dafür seien deshalb angemessen. Man war sich aber ohnehin fraktionsübergreifend einig: Einstimmigkeit für 2023, und der Termin steht auch schon fest: 7. bis 9 Juli.