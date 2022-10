Schwaikheim: Pastoralreferentin fordert weitere Schritte zur Gleichberechtigung

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, Oberbehörde für die hiesigen Katholiken, hat prompt auf den „Machtmissbrauchsfall“ von Winnenden reagiert – dass ein „falscher“ Pfarrer unter anderem ein Kind getauft hat. Zum einen hat sie die Taufe trotzdem für gültig erklärt, zum andern, und das ist die eigentliche Sensation, hat sie aus diesem Frevel die Konsequenz gezogen, dass nun auch Frauen die Taufe spenden dürfen, und damit eines der jahrhundertealten Grunddogmen der Heiligen Lehre kurzerhand über den Haufen geworfen.

Nein, Spaß beiseite: Das eine hat mit dem andern rein gar nichts zu tun, ehrlich. Kein Witz ist aber, dass die Diözese in einer ausführlichen Pressemitteilung dazu, dass nun auch Pastoral- und Gemeindereferentinnen (und -referenten) die Taufe spenden dürfen, damit übertitelt: „Ein Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung“. Was sagt denn die langjährige (und bald in den Ruhestand gehende) Schwaikheimer Pastoralreferentin Maria Lerke, wenn sie das liest, was meint sie zu dieser Ausweitung ihrer Befugnisse?

Sie sei total zwiegespalten: „Endlich“, müsse man eigentlich dazuschreiben, endlich sei es „durch“, schön, dass es nun so weit sei, so lange sei das schon in der Warteschleife gewesen, Jahr um Jahr verschoben worden. „Aber es reicht nicht, dass etwas angekündigt wird, es muss auch umgesetzt werden.“ Aber eigentlich sei es doch nur ein weiteres „Nasenwasser“ oder „Stöckle, das uns da hingehalten wird“. Nur zum Vergleich, so Maria Lerke: Selbst in der Neuapostolischen Kirche werden Frauen ab dem kommenden Jahr ordiniert.

Sie betont, wie über all die Jahre vorher schon: In der Bibel stehe eben nicht, dass „Jesus nur Männer für seine Kirche ausgewählt hat!“ Das ist für sie der eine entscheidende Punkt, der andere: „Das Volk Gottes sind doch wir alle, nicht nur der Klerus!“ Dass die Laien „immer zum Schluss kommen“, habe mit einer „zuhörenden“ Kirche, was die Katholische von sich behaupte, nichts zu tun, gehe gar nicht, klagt Maria Lerke.

Die Winnender Seelsorgeeinheit sei personell total unterbesetzt

Sie verweist darauf, dass die hiesige Seelsorgeeinheit personell total unterbesetzt sei und es im Gebiet der Diözese überhaupt viel zu wenige Priester gebe, die vorhandenen beziehungsweise verbliebenen reichten hinten und vorne nicht. Der „Ersatz“ aus Afrika ist gut und schön, aber mehr als Gottesdienste halten könne der auch nicht, wegen der Sprachbarriere, vollwertige Seelsorge könne der nun mal nicht leisten. „Wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten ...“, sie vollendet den Satz nicht. Alleine, was der gewählte Kirchengemeinderatsvorsitzende in Winnenden, Rupert Kern, ehrenamtlich leiste, was ihn aber zu 99,9 Prozent beanspruche, sei unglaublich. Das Gleiche gelte in Schwaikheim für Heinrich Leufen und in Leutenbach für Andreas Renz.

Was Taufen angehe, das sei doch ein Auftrag von Jesus an alle Menschen gewesen. „Das ist ein Sakrament, das Gott im Grunde selber spendet, das dürfen also nicht nur Heilige oder Menschen in besonderer Gnade. Wo kämen wir denn da hin?“ Eigentlich taufe ja Jesus und die Taufe sei im christlichen Glauben das absolut zentrale Sakrament. „Und das bedeutet, wir alle sind gemeinsam Kirche. Gott macht keine Unterschiede, er ist der Freund aller Menschen. Die Zuwendung Gottes gilt für jeden und der Mensch nimmt das an, das bedeutet ja die Taufe.“ Das sei schon die Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen (1962 bis 1965). Sätze mit Nachdruck von ihr, jedermann einleuchtend, die aber in der hierarchischen Amtskirche ein Beben auslösen sollten, man dem Vatikan in Rom geradezu einhämmern müsste.

Natürlich sei die Entscheidung, wer taufe, wer es dürfe, auch eine vor Ort, so Maria Lerke weiter. Das sei aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit, schon deshalb, weil es, weil Leute fehlten, gar nicht anders gehe und die Situation auch nicht besser werde. Klar dürften, sollten, ja müssten die Kirchengemeinderäte entscheiden, „ob sie auch Laien wie mich mit Taufen beauftragen wollen". Aber dieses „Zugeständnis“, so lange es auch schon im Raum gestanden habe, sei partizipatorisch entstanden, also der Amtskirche abgerungen, „vom Bischof wohlwollend aufgenommen und durch alle Gremien gejagt“ worden. Der Bischof habe dann eine „Möglichkeit gefunden, diese Tauferlaubnis zu übertragen“, so Maria Lerke mit triefender Ironie.

Diese ganzen „Verrenkungen“ seien doch entwürdigend

Aber auch hier gehe es viel zu langsam, müsse erst entschieden werden, ob und wer dafür zu der erforderlichen Ausbildung geschickt werde. Gekommen sei der Vorschlag ursprünglich vom Frauenforum, den der Diözesanrat eingerichtet habe. Auch „Maria 2.0“, als weiterer Frauenbund, habe das gefordert, genauso wie das Diakonat auch für Frauen. Aber schon, dass man/frau sich erst dafür ausbilden lassen müsse, sei eine „Missachtung“ angesichts dessen, was sie seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten, in der Praxis ohnehin schon mache, zum Beispiel die Taufkatechese mit den jeweiligen Eltern, die ganze Vorbereitung, die Gestaltung des Gottesdienstes, das Auswählen der Lieder und Gebete. „Der Pfarrer war da immer nur, wenn man so will, der Vollstrecker, der das Sakrament gespendet hat.“ Und bei der kirchlichen Eheschließung seien es ja eigentlich die Eheleute selbst, die das Sakrament spenden, „da ist der Pfarrer nur der Assistent“. Sie hat da auch schon „assistiert“, wie sie sagt, und sie verweist auf die Schweiz, die da weiter sei. Diese ganzen „Verrenkungen“, um irgendwelchen Formalien Genüge zu tun, die aber der Praxis widersprechen, seien doch entwürdigend: „Die sind doch alle voll daneben. Wir Frauen können das doch mindestens genauso gut.“ Sie sagt es frei heraus, es ist längst kein Geheimnis mehr: Sie hat schon oft getauft, es waren formal sogenannte „Nottaufen“. „Aber wir haben ja auch Not.“

Wäre sie gerne Pfarrerin geworden? „Nicht in dieser Kirche“

Wäre sie denn gerne Pfarrerin geworden? „Nicht in dieser Kirche. Nein, ich will Laie bleiben. Ich darf Seelsorgerin bleiben, aber ich möchte nicht Klerikerin werden. Ich wollte nie Priesterin werden, auch nicht Diakonin.“ Sie verweist auf das „Konzil von unten“, vor knapp einem Monat in Rottenburg, auf dem ein „Manifest“ entstand, sie war dort. Der Bischof sei gekommen, habe das entgegengenommen, mehr habe er nicht gemacht, nur wieder erzählt, wie toll der Synodale Weg und das Rottenburger Modell seien, dass die Gemeinde eben nicht alleine geleitet werde vom Pfarrer, sondern auch vom Kirchengemeinderat, „in Partnerschaft“. Das sei auch gut und laufe ja so, auch wenn von Gemeinde zu Gemeinde, von Pfarrer zu Pfarrer unterschiedlich, „aber das gibt es seit 50 Jahren schon, und auch dass diese Partnerschaft, wenn sie nicht funktioniert, sogar einklagbar ist in Rottenburg“.

Aber „Rom“ hält doch den Forderungen nach Veränderungen stets die „Wahrung der Einheit der Weltkirche“ entgegen? Das sei ein Totschlagargument. Kirche sei vielfältig, und das sei gut so, lebe aus vielen verschiedenen Traditionen, sei noch nie einheitlich gewesen, so Maria Lerke: „Das Einzige, was uns eint, ist der Glaube an Jesus Christus.“ Die Behauptung, das alles sei ein westeuropäischer Alleingang, sei falsch. Die Gleichberechtigungsbewegung gebe es doch auch auf den anderen Kontinenten.

Dieses „Gleichheitspostulat“ gebe es doch erst seit dem 19. Jahrhundert, sei die Folge des Unfehlbarkeitsdogmas des Papstes, wie überhaupt der ganze Zentralismus, das Hierarchische der Amtskirche, die sich seither immer mehr verfestigt hätten. Bis eben das Zweite Vatikanische Konzil versucht habe, das aufzubrechen. In der Folge sei das aber leider unter beziehungsweise mit den entsprechenden Päpsten nicht weiterverfolgt, sondern deren Macht sei wieder manifestiert worden. Im Schwaikheimer Kirchengemeinderat sei eine etwa 80-Jährige, die habe die Aufbruchstimmung nach dem Konzil selbst noch erlebt, sie selbst später auch noch, als sie von 1978 bis 1983 studierte, so Maria Lerke. „Wir haben damals gesagt, in zehn Jahren gibt es keinen Zölibat mehr und dann können auch wir Frauen Priester werden.“

Eigentlich müsse ein neues, das Dritte, Konzil her

Aber die Gleichberechtigung sei immer noch nicht umgesetzt, wie aber in der Gesellschaft insgesamt noch nicht ganz. Dabei müsse doch gelten: „Frauen und Männer, Laien und Kleriker – auf Augenhöhe miteinander“. Dieses Prinzip habe übrigens unter dem (ehemaligen) Winnender Pfarrer Gerald Warmuth ganz toll funktioniert. Dass es (so) aber nicht weitergehe, dass für alles gekämpft werden müsse, sorge für Frustration, der Synodale Weg müsse aber weiterverfolgt werden, es müsse jetzt endlich klappen, „sonst gehen gerade die Engagierten auch noch davon und sagen, jetzt ist endgültig Schluss“. Eigentlich brauche es ein neues Konzil, das Dritte, „und da muss man dann sagen, was so wie bisher nicht mehr geht“.

Man kann sich Maria Lerke gar nicht unfreundlich vorstellen. Aber sie hat vor, wenn sie geht, das alles dem Bischof vorher noch zu sagen (mindestens zu schreiben). Das verspricht für Gebhard Fürst keine gemütliche Abschiedsplauderei zu werden.