Schwaikheim: Riesenärger wegen hoher Mehrkosten für Heimatmuseum-Umbau

Bei der Erweiterung und dem Umbau des Heimatmuseums hat es eine enorme Kostenüberschreitung gegeben. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als es um dessen Zustimmung zur Baukostenabrechnung und den erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde in Höhe von knapp 77.000 Euro ging, war Riesenärger die Folge.

Die SPD brachte einen Ergänzungsantrag mit zunächst drei Punkten ein. Erstens die Verwaltung damit zu beauftragen, künftig bei allen beschlossenen Baumaßnahmen den aktuellen Stand bei den Ausgaben in Bezug zu den bewilligten Haushaltsmitteln einmal im Quartal dem Gemeinderat „unaufgefordert“ darzustellen. In der Praxis geschieht dies bislang als Kostenfortschreibung immer, wenn „etwas ansteht“, also weitere Arbeiten, Aufträge zu vergeben sind und/oder wenn sich abzeichnet, dass die Kosten über dem Ansatz liegen werden. Neu ist also, dass nun eine anlasslose Regelmäßigkeit eingefordert wird, was einen entsprechenden Mehraufwand der Verwaltung bedeuten wird und durchaus als ein Misstrauensvotum gegenüber dem Bauamt interpretiert werden darf. Dieser Forderung der SPD hat der Gemeinderat zugestimmt (neun Jastimmen, vier Enthaltungen).

Der zweite Punkt war die „Bitte“ an die Verwaltung, baldmöglichst einen aktuellen Geschäftsverteilungsplan zu erstellen. Der bisherige stammt noch aus der Zeit des jüngst verstorbenen Altbürgermeisters Lothar Krüger, konkret 1994. Dies zog die SPD im Weiteren allerdings zurück, nachdem Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff darauf hingewiesen hatte, dass ein neuer Plan eh in der Mache sei beziehungsweise schon viel Arbeit reingesteckt worden ist.

Für den öffentlichen Dienst gibt es ohnehin bereits klare Verhaltensregeln

Drittens, auch als „Bitte“ formuliert, solle die Verwaltung eine „Verhaltensrichtlinie“ für die Beschäftigten aufstellen, in der geregelt sei, „ab welchen privaten Einladungen und persönlichen Vergünstigungen, soweit diese in Bezug zur jeweiligen dienstlichen Tätigkeit und Entscheidungsbefugnis stehen, vom Dienstvorgesetzten zu genehmigen sind“. Auch darauf bestand die SPD letztlich nicht, nachdem Astrid Loff und die anderen Fraktionen darauf hingewiesen hatte, dass es für den öffentlichen Dienst ohnehin klare Verhaltensregeln gebe, es also für die Schwaikheimer Verwaltung keine eigenen, darüber hinausgehenden, brauche.

Die SPD führt als Begründung zu ihrem Ergänzungsantrag, den der Fraktionssprecher Alexander Bauer in Gänze verlas, an, dass „im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme insbesondere im Zuständigkeitsbereich der Bauverwaltung diverse Defizite aufgekommen“ seien, die es künftig zu verhindern gelte. Im Hinblick auf die prekäre Lage des Gemeindehaushalts sei „ein so lockerer Umgang mit Haushaltsmitteln entschieden abzulehnen“.

Konkret wirft die SPD insbesondere Bauamtsleiter Rolf Huber vor, der von ihm verlangten Objektüberwachung und Bauoberaufsicht nicht nachgekommen zu sein. Dazu gehört auch der Vorwurf, nicht über entstehende Mehrkosten informiert zu haben. Dass es zu diesen kommen werde, sei frühzeitig erkennbar gewesen. Laut Bauer und Wolfgang Kölz, CDU, die beide nachträglich Akteneinsicht nahmen, sei schon anhand von Ausschreibungsergebnissen klar gewesen, dass der Kostenrahmen bei weitem nicht einzuhalten sein werde. Trotzdem sei er, als er damals den verstorbenen Bürgermeister Gerhard Häuser vertrat, nicht von der Kostenentwicklung unterrichtet worden, so Bauer. Selbst als er konkret dazu nachgefragt habe, sei ihm versichert worden, dass alles okay wäre. Auch bei der Amtsübergabe Anfang November im vergangenen Jahr an Astrid Loff sei er von der massiven Kostenüberschreitung nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Weiterer Zankapfel: Wer wurde zur Einweihung nicht eingeladen?

Die SPD beklagt zudem, dass bei der Einweihung die Gemeinde als Bauherrin und Eigentümerin des Gebäudes nicht eingeladen gewesen sei, im Gegensatz zu „Mandatsträgern der CDU“. Dem widersprach, dazu in der Sitzung befragt, der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins Hans-Joachim Röger. Eingeladen gewesen seien „Freunde“ des Vereins und des Museums sowie „Personen des öffentlichen Lebens“. Er verwies darauf, dass es eine Vorgabe zur maximal zulässigen Zahl an Personen im Gebäude gegeben habe. Gäste, „persönlich eingeladen“, waren unter anderem Huber, Astrid Loff und der CDU-Landtagsabgeordnete Siegfried Lorek, stellvertretend für den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer als Dank für dessen Unterstützung beim Förderantrag des Vereins. Astrid Loff war damals im September 2021 zwar bereits gewählt, aber noch nicht im Amt. Nicht eingeladen war dagegen offensichtlich unter anderem Bauer, in der Interimszeit zwischen Häuser und ihr amtierend.

Röger, der als Bauleiter offiziell ernannt war und auch tatsächlich als solcher fungierte, ehrenamtlich, wies auch darauf hin, dass der Verein aus seiner Rücklage ebenfalls einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung eingebracht hatte (wobei er die vielen ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden von Vereinsmitgliedern und vor allem von ihm selbst, die nicht abgerechnet oder geltend gemacht wurden gegenüber der Gemeinde, erst gar nicht erwähnte), außerdem, dass er die Bezeichnung „Freunde“ wörtlich nimmt, wer nämlich noch nie im Museum sich habe blicken lassen, falle also nicht darunter. Astrid Loff betonte zu dieser Veranstaltung – auf die sich die SPD mit ihrer Formulierung „private Einladungen und persönliche Vergünstigungen“ offensichtlich bezog –, von einer Vorteilnahme oder Bestechung könne in diesem Zusammenhang keine Rede sein.

Die Verwaltung ist der Frage aus der Mitte des Gemeinderats nach dem Entstehen der überplanmäßigen Ausgaben und der Forderung nach Transparenz nachgegangen. Als problematisch habe sich dabei erwiesen, dass die absehbar erhöhten Kosten in der Beschlussvorlage dem Gemeinderat nicht erkennbar gewesen seien, dass Warnhinweise nicht erfolgt seien, das Gremium nicht früh- und rechtzeitig informiert worden sei, heißt es dazu in der Beratungsunterlage. Der Gemeinderat sei das gewählte Entscheidungsgremium. Kostentransparenz, soweit zum jeweiligen Zeitpunkt möglich, sei eine zentrale Entscheidungsgrundlage. In der Verwaltung würden nun „Konsequenzen bezüglich notwendiger Warnsystem“ vorgenommen. Ihre Spitze (die Bürgermeisterin) und der Gemeinderat seien frühzeitig beim Erkennen von „erhöhter Überplanmäßigkeit“ in Kenntnis zu setzen.

Bauer erklärte schließlich für die SPD, dass sie diese Ankündigungen für das ernst gemeinte Signal der Verwaltung halte, dass sich so etwas künftig nicht mehr wiederholen solle, sie ziehe deshalb die beiden Punkte Geschäftsverteilungsplan und Verhaltensrichtlinie zurück. Er betonte allerdings, dass er, seit er in der Kommunalpolitik, also seit 2009, aktiv ist, noch nie eine solche Überschreitung erlebt habe und „auch noch nie, dass so etwas am Gemeinderat vorbei beziehungsweise ohne ihn geschieht“. Die SPD forderte „Kontrollmechanismen“ ein, die verhindern, dass sich das wiederhole.

Rauscher, CDU-FB: Gemeinde muss froh sein, dass sie so ein Museum hat

Aus Sicht von Kölz wurde der Gemeinderat, weil falsch informiert, gar „benutzt“, „hinters Licht geführt“, weil schon früh Ausgaben nicht durch Beschlüsse von ihm gedeckt gewesen seien. Hinterher nur zu sagen, „tut mir leid“, reiche nicht, andernorts würde da zumindest eine Abmahnung fällig. Man sei sich ja einig und es sei unstrittig, „dass das unglücklich lief und dass das nie wieder passieren darf“, so der Sprecher der Grünen Karl-Heinz Jaworski. Die Gemeinde könne froh sein, dass sie ein solches Heimatmuseum als Aushängeschild habe und dass sich die Vereinsmitglieder so über das normale Maß hinaus engagierten, gab Dr. Wolfgang Rauscher, CDU-FB, zu bedenken. Die Kostenüberschreitung gebe es, aber auch keinen Zweifel daran, dass die Ausgaben gerechtfertigt seien. Der Vorwurf der bewussten Täuschung sei nicht haltbar. Dass es eine einmalige Überschreitung war, das sage ja auch die SPD, und das zeige, dass es „kein systematischer Fehler“ war. Deshalb seien die weitergehenden Punkte im Antrag der SPD „verwunderlich“. Rauscher erinnerte daran, dass 2020 und 2021 auch für die Verwaltung wegen der Pandemie mit zusätzlichem Aufwand „absolute Ausnahmejahre“ gewesen seien, möglicherweise liege darin die Erklärung, was allerdings keine Entschuldigung sein solle für das, was da schiefgelaufen sei.

Derjenige, der vor allem im „Auge des Orkans“ war, Huber, äußerte sich nicht zu seiner Verteidigung. Von Astrid Loff kam allerdings, außer ebenfalls dem Dank an den Verein, die Versicherung, dass sie nach wie vor allergrößtes Vertrauen ins Bauamt habe, wie in alle anderen Ämter im Rathaus.

Die Zahlen

Laut Verwaltung wurde von Kosten in Höhe von 60.000 Euro ausgegangen, die mit 42.000 Euro aus dem Haushalt und einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 18.000 Euro finanziert werden sollten. Ein Antrag auf Förderung in Höhe von 25.000 Euro wurde gestellt und bewilligt. Während der Maßnahme stellte sich heraus, dass weitere Bauleistungen erforderlich sind. Verwaltungsintern wurde bestimmt, dass die Fördermittel zur Abdeckung der Mehrkosten verwendet wurden, allerdings versäumt, den Gemeinderat zu informieren, ihn beraten und beschließen zu lassen. Die Baukostenabrechnung beläuft sich auf rund 132.500 Euro. Abzüglich der Kostenbeteiligung des Vereins in Höhe von rund 13.500 Euro wurden knapp 119.000 Euro aufgewendet. Überplanmäßig finanziert wurden damit knapp 77.000 Euro. Der Verein hat die Kosten für die Erstellung des Bauantrags sowie für Einrichtungsgegenstände, Baumaterial etc. in Höhe von rund 53.000 Euro übernommen.