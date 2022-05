Schwaikheim: Schaum durch "Spüli" im Brunnen am Gorroner Platz

Da ist mal wieder jemand ganz „witzig“ (oder „mutig“) gewesen. Dieser Jemand hat wohl irgendeine Art „Spüli“ in den Brunnen am Gorroner Platz gekippt. Mit der Folge, dass der aussah wie eine Spüle, in der versehentlich zu viel Pril für zu wenig Geschirr zum Abspülen ist. Falls heutzutage jemand das überhaupt noch mit der Hand macht, noch keine Geschirrspülmaschine hat.

Was in einer privaten Küche vielleicht lustig aussehen mag, hat bei einer öffentlichen Brunnenanlage nur einen ganz begrenzten Unterhaltungswert, selbst wenn der oder die „Spaßvögel“ das anders sehen mögen. Selbst wenn im Brunnentrog kein Trinkwasser ist, Hinweistäfelchen das auch deutlich „kommunizieren“, und jeder, der lesen kann, also davor gewarnt ist, einen Schluck daraus zu nehmen. Nadim Polat, im Bauamt der Gemeinde der zuständige Mitarbeiter, verweist vor Ort am Freitagmorgen darauf, dass das Wasser in den Brunnen nur zirkuliert, der also nicht dauernd frisch vom Trinkwassernetz gespeist wird, sondern im Grunde immer das gleiche Wasser drin ist. Kaum zu glauben, aber trotzdem Zufall, Polat ist nicht nur Schwaikheimer, sondern selbst am Gorroner Platz aufgewachsen, er könnte also nicht nur so manches erzählen, was er dort und im Umfeld alles schon erlebt hat.

Anzeige bei der Polizei? Die Frage ist doch, was das bringen soll

Aber wie soll die Gemeinde mit diesem neuesten ja durchaus Vandalismus-Fall umgehen? Ihn bei der Polizei anzeigen, dort Strafanzeige stellen gegen unbekannt? Polat selbst ist skeptisch, eigentlich ja, wäre die Regel, aber was solle das hier bringen, das sei die Frage. In der Tat: Der „Witzbold“ hätte in flagranti erwischt oder von Augenzeugen beobachtet werden müssen, die Angaben machen könnten, die zu ihm führen, und die ihn dann auch noch zweifelsfrei identifizieren. Es sei denn, er ist so mutig (dieses Mal ohne Anführungszeichen) oder so „stolz“ auf sein „Werk“ beziehungsweise so „schlau“, dass er sich in irgendeinem der einschlägigen sozialen Netzwerke selbst outet und damit dazu bekennt. Alles schon vorgekommen, es wäre nicht das erste Mal.

Für Polat ist es längst nicht das erste Mal, dass er sich mit so einem Unfug rumschlagen muss. Erst unlängst ist die Bushaltestelle an der Winnender Straße erneut versaut worden, mit blöden Sprüchen und Graffiti am Wartehäuschen und an der angrenzenden Stützmauer – unmittelbar nachdem alles für viel Geld saubergemacht wurde. Mehrere 1000 Euro wurden also „für die Katz“ ausgegeben. Außerdem wurde ein Verteilerkasten am Talweg kaputtgemacht. Polat macht keinen Hehl darauf, dass ihn das nervt. Das Geld aus dem vorgegebenen Budget für Instandhaltungen müsste doch eigentlich für Besseres, Wichtigeres ausgegeben werden können, findet er.

Was die Bushaltestelle angeht, will es die Gemeindeverwaltung nun mit einem „richtigen“ Sprayer versuchen, der die Bushaltestelle wirklich und dauerhaft verschönert, ebenso wie die Unterführung am Bahnhof. Die Hoffnung dabei ist, dass es die „Sprayerehre“ verbiete, das Werk eines anderen zu „übermalen“, so Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff jüngst im Gemeinderat zum weiteren Vorgehen.

Polat hat derweil Bauhofleiter Jürgen Haag alarmiert, selbst ein Ur-Schwaikheimer und mit den „Bräuchen“ hiesigen, gelegentlich über die Stränge schlagenden Nachwuchses wohlvertraut. Natürlich hat der Bauhof auch an solchen Brückentagen eine Bereitschaft für Notfälle, aber eigentlich hat Haag selbst frei, natürlich kommt er trotzdem. Der Anblick des „Schaumbads“ bringt ihn nicht aus der Fassung. Diesen Quatsch habe es früher schon gegeben und auch nun werde es nicht das letzte Mal sein, da ist er sicher. Er weiß daher auch gleich, was am besten zu tun ist. Im nahen Hydrantenschacht ist die Pumpe, die das Wasser im Brunnen umwälzt. Wenn sie abgestellt ist, kann das Wasser abgelassen werden, Haag und ein Bauhofmitarbeiter heben den Deckel weg, Haag steigt runter und wenige Sekunde später, man kann förmlich dabei zusehen, ist der Brunnen leer, genauer gesagt, nur noch der Schaum da. In einigen Stunden wird der sich, weil ihm das Wasser fehlt, dann von selbst verdünnt und schließlich aufgelöst haben und dann könne man den Brunnen wieder füllen, erklärt Haag gelassen.

Er weiß auch, dass sich am Gorroner Platz in den Abendstunden regelmäßig eine Gruppe Jugendlicher aufhält „und Party macht“. Jetzt sei's halt mal wieder eine „Schaumparty“ gewesen, anderswo, in einer Disco zum Beispiel, müsse man dafür Eintritt zahlen. Trotz allem Verständnis für gelegentlichen Übermut, auch der Bauhofleiter findet das Ganze nicht wirklich lustig.