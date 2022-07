Schwaikheim: Schwache Beteiligung an Umfrage zum Bedarf für weitere Sporthalle

Die Umfrage läuft noch nicht so recht. Die Gemeinde will über sie von den Bürgern erfahren, wie diese das Sport- und das Sportstättenangebot im Ort bewerten, und mehr noch, was sie vermissen. Bislang ist die Zahl der Rückmeldungen aber so niedrig, dass sich nicht nur Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff wundert.

Woran könnte das liegen? Interessiert es die Leute wirklich nicht? Oder finden sie, dass das Vorhandene ausreicht und sie damit auch nicht mitzumachen brauchen? Oder hat es was mit dem Fragebogen zu tun? Wer sich beteiligen möchte, muss den QR-Code dazu scannen und sich dann „durchkämpfen“, erst eine Reihe von Fragen zu sich selbst beantworten (wobei das Ganze gleichwohl anonym ist), bevor er/sie zu den „eigentlichen“ Fragen gelangt. Also es braucht Geduld und Bereitschaft „mitzuarbeiten“.

Wem das Digitale aber nicht so vertraut ist, der kann den Fragebogen in Papierform im Rathaus abholen. Vielleicht ist bezeichnend, dass ausgerechnet bei der Altersgruppe, die ihn nach Hause zugeschickt bekommen hat, den über 80-Jährigen, die Antwortquote laut Loff hoch ist. Wer übrigens denkt, so viele werden das ja wohl nicht sein, liegt falsch. Auch Schwaikheim kann sich der demografischen Entwicklung nicht entziehen, altert mit. Für die Jüngeren sollte so eine Online-Umfrage doch kein Problem sein, eigentlich. Zumal es ja, wie es so oft heißt, „um ihre Zukunft geht“. Zweimal wurde die Befragung im Amtsblatt beworben, zum Mitmachen aufgerufen, jeweils mit dem QR-Code.

Astrid Loff findet es angesichts der bislang mageren Ausbeute verblüffend, dass die Sportfreunde mit ihrer Petition für eine weitere Sporthalle vor einiger Zeit über stolze 700 Unterschriften gesammelt hatten. Kann es sein, dass diejenigen, die damals unterschrieben haben, sich nicht noch mal mobilisieren lassen? Und was ist mit dem anderen großen Sportverein in Schwaikheim, dem TSV, der, wenn auch nicht ganz so dringend, zumindest nicht für seine Kicker, ebenfalls auf die Halle drängt?

Eigentlich müsste die Resonanz vor allem von den Mannschaftsballsportlern besser, der „Rückenwind“ stärker sein, findet auch Astrid Loff. Noch läuft die Umfrage, noch ist Zeit, aber bald beginnen die Sommerferien, die Reisezeit. Freilich werden die Vereine, die Kitas, die Schule gesondert befragt. Alle Altersgruppen sollen beteiligt werden.

Die Gemeinde hat millionenschwere Pflichtaufgaben vor sich

Auch Astrid Loff weiß, dass die Gemeinde millionenschwere Investitionen vor sich hat, in einen Neubau oder Erweiterungen für neue Kitagruppen, einen weiteren Erweiterungsbau der Schule, den Neubau des Bauhofs, die Kläranlage, egal, ob die weiter saniert und modernisiert wird, oder in den Leitungsbau und Anschluss der Abwasserreinigung an eine andere andernorts, die Umgestaltung der Ludwigsburger Straße, den Friedhof, das Freibad. Sie wird dafür Kredite aufnehmen, neue Schulden machen müssen, alles wohlgemerkt für sogenannte Pflichtaufgaben. Eine Bezeichnung, die nicht jeder auch für die Sportstätten gelten lässt, es sei denn, es geht um die Gewährleistung des Schulsports.

Das Geld ist und bleibt knapp, in den kommenden Jahren. Schwaikheim hat in den „fetten“ Jahren seit 2012, als die Einnahmequellen sprudelten, die Halle nicht gebaut, obwohl sie eigentlich seit langem „angestanden“ ist, weil immer etwas Wichtigeres „dazwischenkam“. Nun also „Verteilungskampf“, bei dem die Gemeinde nicht ums Prioritätensetzen herumkommt. Astrid Loff spricht von einem „Pfropfen“, „enormem Abfluss von Mitteln“, wobei aber auch schon unter ihrem Vorgänger die Gemeinde viele Millionen in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur gesteckt hat, von einem Investitionsstau in der Häuser-Ära also keine Rede sein kann.

Befürchtung: Das Vorhaben wird zum kommunalpolitischen Zankapfel

Loff befürchtet, dass das Vorhaben Sporthalle zum kommunalen Zankapfel, zum Politikum werden könnte. Wobei es das genau genommen aber längst ist. Die Halle stand ja schon mal „ganz oben“ auf der To-do-Liste, zumindest was die Planung angeht, zusammen und gleichrangig mit dem Bauhof. Den tatsächlichen Bau von ihr (samt dessen Finanzierung) fanden dann aber nicht mehr alle Fraktionen im Gemeinderat vordringlich. Allerdings hat sich eben inzwischen auch zusätzlicher Raum- und Personalbedarf bei der Kinderbetreuung und bei der Schule herausgestellt. Übernächstes Jahr wird der Gemeinderat neu gewählt. Man könnte es allerdings auch anders sehen als die Bürgermeisterin: Vielleicht hilft ja die Frage „Wie haltet ihr’s? Halle ja oder nein?“ an die Parteien und Listen, die antreten, bei der Wahlentscheidung, vielleicht klärt sich da leichter, wer wo welche Prioritäten setzt – und warum. Astrid Loff indes will „Klarheit“ noch vorher, bis spätestens Ende 2023, und spricht von einem „kooperativen Prozess“ auf dem Weg dahin. Das „Ja“ zur Halle, wenn es denn die Antwort wird, soll auf einem möglichst breiten Fundament stehen, „basisdemokratisch“, wenn man so will, legitimiert sein.

Astrid Loff verweist auch darauf, dass nicht ganze Haushalte (rund 4500 in Schwaikheim) befragt werden, sondern dass sich möglichst viele Einzelne, am besten alle, äußern sollen (rund 9700 Einwohner). Für die Umfrage wurde eigens ein Institut aus Stuttgart, ein Fachbüro für kommunale Sportstättenplanung, beauftragt. „Wir brauchen eine Planung für ganz Schwaikheim, also für alle, und das für die nächsten 15,20 Jahre. Und dazu müssen wir den Bedarf für alle Bevölkerungsgruppen ermitteln“, erläutert Astrid Loff.

Der Bedarf für weitere Ballsportflächen sei noch nicht „bewiesen“

Aber ist der Bedarf für eine weitere Sporthalle überhaupt fraglich, wurde der denn nicht längst festgestellt, sprechen die randvollen Belegungspläne für die vorhandenen Hallen nicht eine deutliche Sprache? Ist Schwaikheim nicht in den vergangenen Jahren gewachsen und wird weiter wachsen, und zwar schneller als bislang angenommen? Bedeutet das nicht, dass nicht nur die Kinderbetreuung und die Schule weiter ausgebaut werden müssen? Von den Sportfreunden ohnehin mal abgesehen, hat nicht der TSV wieder und wieder auf den wachsenden Bedarf an Gesundheits-, Reha- und Herzsport verwiesen, darauf, dass er mit dem begrenzten Angebot bisher aus allen Nähten platzt? Ja, Letztes räumt Astrid Loff unumwunden ein, aber den Bedarf an weiteren Ballsportflächen sieht sie noch nicht als „bewiesen“ an, „das wäre wirklich noch zu überprüfen“.

Möglicherweise ergebe die Umfrage ja eher einen Bedarf für weitere Outdoor-, Außensportanlagen. Das Freizeitsportangebot sei in Schwaikheim zwar so schlecht nicht, Fußball- und Bolzplätze gebe es genug. Es gebe aber nicht nur Handballer und Fußballer in der sporttreibenden Bevölkerung. Jugendliche wünschten sich eine Pumptrackanlage, auf der im benachbarten Leutenbach sei reger Betrieb, bei den Älteren gehe es, abseits von Sport, vor allem um weitere Spazierwege oder Nordic-Walking-Strecken. „Wir brauchen also von allem ein bisschen mehr“, so die Bürgermeisterin mit Blick aufs Einwohnerwachstum. Dazu gehöre auch der Erhalt des Freibads als Daueraufgabe. Sie hoffe, dass es für beides reichen werde, für den Gesundheits- und den Ballsport. „Aber wir benötigen dafür Zahlen, die Bedarfe nachweisen als Grundlage für Entscheidungen. Wir müssen erst wissen, was wir wirklich brauchen.“

Neue Idee: ein Anbau an die Fritz-Ulrich-Halle

Möglicherweise gebe es ja noch „Luft“, um die Belegung der Hallen zu optimieren. „Aber wenn der Wille der Bevölkerung für eine neue Halle da ist, dann ist es für mich auch eine Pflichtaufgabe“, stellt Astrid Loff klar. Sie bringt, um Kosten zu sparen, eine neue Variante ins Spiel, verweist darauf, dass nicht nur das Grundstück gegenüber der Fritz-Ulrich-Halle, bisher der vorgesehene Standort für die neue Halle, für den es auch schon eine Vorstudie gab, die sogenannte „2plus1“-Variante (zwei Ballsportflächen plus eine für den Gesundheits- und Rehasport), der Gemeinde gehört, sondern auch die direkt angrenzende Fläche, wo bislang noch Stellplätze sind (und wo die verbleibenden in der Nähe wohl ausreichen würden). Das bedeute, dass auch ein Anbau infrage komme, der wiederum bei einer reinen Übungs- und Trainingshalle möglicherweise den Verzicht auf weitere Umkleiden und Duschen erlauben würde. Astrid Loff verweist auch darauf, dass für den Gesundheitssport andere, niedrigere Deckenhöhen ausreichen als beim Ballsport, auch da sieht sie einen möglichen Ansatz, um finanziell „abzuspecken“.

Aber Umfragen, Bedarfserhebungen, Absichtserklärungen, Beteuerungen hin oder her: Wer in den vergangenen Jahren das kommunalpolitische Hin und Her um dieses Vorhaben in Schwaikheim verfolgt hat, der weiß eines genau: Die Halle wird sicher erst gebaut, wenn das Vorhaben komplett finanziert sich im Haushalt der Gemeinde findet und wenn der Baubeschluss dazu im Gemeinderat gefasst ist. Dazu braucht es dort eine Mehrheit, mindestens.