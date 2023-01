Schwaikheim: Soll der Bolzplatz für einen neuen Kindergarten verkleinert werden?

Die Gemeinde braucht weitere Betreuungsplätze, um den Rechtsanspruch von Eltern auf dieses Angebot erfüllen zu können, vor allem wegen des großen Neubaugebiets „Heiße Klinge“ und der künftigen Wohnbebauung auf dem früheren Standort des Feuerwehrhauses an der Bismarckstraße. Laut Bedarfsplanung, die von den vorhandenen und zu erwartenden Geburtenzahlen ausgeht, inklusive Zuzüge von Familien, braucht es acht neue Gruppen, sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich. Und es eilt.

Spätestens bis zum Kindergartenjahr 2024/2025 werden laut Verwaltung zwei weitere U-3-Gruppen und vier weitere Ü-3-Gruppen benötigt. Nach wie vor zumindest plant die Gemeinde einen Naturkindergarten (mit zwei Kindergartengruppen), wobei sie sich mit dem Standort, die Genehmigung dafür zu bekommen, schwertut. Vielleicht bringt der Vorschlag der SPD mit dem Sängergarten nahe dem neuen Feuerwehrgerätehaus (in deren alten Domizil war einst ein Kindergarten integriert, der mit dem Auszug der Wehr aufgegeben werden musste) die Lösung. Eine Machbarkeitsstudie dazu ist beauftragt.

Wenn das mit dem Sängergarten klappen sollte, braucht es also ziemlich zügig (wenn man die Fristen für das erforderliche Bebauungsplanverfahren, Genehmigung, Planung, Ausschreibung, Vergabe der Arbeiten und Bauzeit berücksichtigt) vier Gruppen in zumindest erst mal einer neuen Kita. Zum möglichen Standort sind Verwaltung und Gemeinderat auf vier Optionen gekommen: Am Ehrenhain (zwischen dem Gebiet Kürräcker und der Winnender Straße), ein Flurstück nördlich der Tennisanlage im Freizeitzentrum (zur Winnender Straße hin gelegen), der Bolzplatz an der Rosenstraße (der mit dem „Acker“-Rasenbelag hinter der Gemeindehalle), der Bolzplatz am Fritz-Ulrich-Weg (beim Naturfreundehaus) und an der Schönbühlstraße (zwischen Autowerkstatt und Flüchtlingsunterkunft).

Versäumnis bei der Planung für das Gebiet „Heiße Klinge“

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sollte die Entscheidung dazu fallen, dieser sich auf einen Standort festlegen und die Verwaltung beauftragen, für diesen die notwendigen weiteren Schritte einzuleiten. Es kam anders, obwohl es eigentlich drängt. Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff führte zunächst aus, was aus ihrer Sicht jeweils dafür und dagegen spricht. Sie verwies erneut darauf, dass seinerzeit versäumt wurde, eben für das Gebiet „ Heiße Klinge“ direkt dort vor Ort eine Kita zu planen (alle Grundstücke wurden für Wohnbebauung verkauft). Vor allem deshalb stehe die Gemeinde nun unter Zugzwang, müsse „nachliefern“. Eigentlich wäre „dort oben“, gleich in der Nachbarschaft, nämlich am Beinsteiner Weg, der Standort optimal und sie werde von Bürgern auch oft gefragt, warum es die Gemeinde nicht dort mache. Die Antwort sei einfach, so Loff: „Weil uns dort nichts gehört.“ Sprich, es wäre zuerst Grunderwerb erforderlich, die Verkaufsbereitschaft bisheriger Eigentümer – und viel Geld dafür.

Verwaltung verzichtet darauf, von sich aus einen Standort zu favorisieren

Eine Vorgabe ist laut Loff, dass für eine viergruppige Kita rund 1400 Quadratmeter Fläche erforderlich sind. Eine weitere, dass der Standort möglichst in einem Wohngebiet oder nahe dran liegen sollte, der Standort solle spätere, alternative Nutzungen erlauben, für den Bau einer Kita mit etwa 20 bis 50 Jahre Bestand beziehungsweise Nutzungszeit geeignet sein, eventuell nahe einer bestehenden Kita und nahe einer der beiden Schulen liegen. Die leichte Erreichbarkeit zu Fuß sei kein unbedingtes Kriterium, weil erfahrungsgemäß davon auszugehen sei, dass Kindergartenkinder in der Regel nicht selbst kommen, sondern gebracht werden, mit dem Auto, so die Bürgermeisterin. Nähe zur Natur sei wünschenswert, wichtig auch, was an Infrastruktur (Wasser- und Stromversorgung) dort schon vorhanden ist. All dies sei zu berücksichtigen, bei der Entscheidung zu gewichten.

Trotz der Pro- und Contra-Aufzählung für jede Option gab die Verwaltung beziehungsweise Astrid Loff schließlich keine eigene Empfehlung und stellte auch keinen Antrag mit der Nennung eines von ihr bevorzugten Standorts. Ideal wäre aus ihrer Sicht eine „Einigung durch Diskussion ohne Abstimmung“, so Astrid Loff. Womit sie eigentlich meinte: ein möglichst großer Konsens, vielleicht sogar Einstimmigkeit, auf jeden Fall keine Kampfabstimmung mit knapper Mehrheit und zerstrittenem Gremium hinterher bei so einer, zugegeben, wichtigen Entscheidung.

Grüne sagen vor allem, was aus ihrer Sicht nicht infrage kommt

Damit galt „Feuer frei“ für den Gemeinderat, wovon dieser prompt fast zweistündig Gebrauch machte, dies hätte er erfahrungsgemäß allerdings so oder so getan.

Grünen-Sprecher Karl-Heinz Jaworski eröffnete damit, was aus deren Sicht nicht infrage komme: der Standort bei der Tennisanlage, weil kurze Wege wichtig seien und der Standort Am Ehrenhain, erstens wegen der Nähe zur Eichendorffschule, weil das Gebäude später mit dem Umzug zur Ludwig-Uhland-Schule selbst eine Kita werden könnte (allerdings erst nach aufwendiger Sanierung samt Umbau) und weil zweitens in dem dahinter angrenzenden Gebiet es keine Kinder im Kindergartenalter gibt. Aus dem gleichen Grund scheide eigentlich auch der Standort Schönbühlstraße aus, wobei dort das Problem hinzukäme, dass Kinder aus dem Einzugsgebiet die vielbefahrene Hauptstraße queren müssten. Dies sei sehr kritisch zu sehen, weil das ausschließe, dass diese Kinder dort selbst, ohne Eltern, hinkommen.

Es laufe also aus Sicht der Grünen auf einen der beiden Bolzplätze hinaus, auch weil beide beziehungsweise die verbleibende Fläche auch nach einer Bebauung noch groß genug wären für ein Kleinspielfeld und für die Nutzung durch Familien. Das seien also für seine Fraktion die Favoriten.

Widerspruch kam umgehend von der SPD beziehungsweise deren Sprecher Alexander Bauer, die ihrerseits eben genau die Bolzplätze kategorisch ausschließt. Ihr Favorit sei der Standort Schönbühlstraße. Bauer verwies darauf, dass dieser Standort eigentlich bereits auserkoren war für die Bebauung mit einer Kita und deshalb die Gemeinde das betreffende Grundstück mit einer genügend großen Fläche (auch für eine spätere Erweiterung) und auch der Nähe zur Natur (Schönbühl und Zipfelbach) gekauft hatte (im Vorgriff auf die spätere Bebauung im angrenzenden Gebiet Leimtelle, von der die Gemeinde allerdings mittlerweile abgerückt ist). Dort würde es also schnell und einfach gehen, so Bauer.

SPD: Bolzplätze nicht „amputieren“ oder „schleifen“

„Mit Abstrichen“ käme auch der Standort Ehrenhain für die SPD infrage, die Fläche dort sei so groß, dass sie nach einer Teilung weiter für Freizeitnutzung der Öffentlichkeit zur Verfügung stünde. Beide Quartiere hätten bislang keine Kita. Auch für die SPD liege der Standort am Rande des Freizeitzentrums zu abseits, weg vom Schuss. Der Bolzplatz Fritz-Ulrich-Weg sollte, nach seiner Erinnerung, so Bauer, doch einst ein Ausgleich für die dichte Bebauung der Lohwiesen und das Fehlen eines Spielplatzes im Gebiet Bühl sein. Die SPD warne vor einer „Amputierung“ beziehungsweise „Schleifung“ der Bolzplätze, die seien hinterher nicht mehr als solche geeignet und auch nicht mehr für Familien, sollten also „verschont“ bleiben.

Für seine Fraktion seien kurze Wege und die Nähe zur Schule wichtig, so der Sprecher der CDU-FB-Fraktion Tobias Schneider. Die Mehrheit dort sehe also den Standort Bolzplatz an der Rosenstraße „als erste Priorität“. Werde der realisiert, brauche es aber eine „Ausgleichsfläche“, müsse der (bisherige Schul-)Sportplatz dort für die Allgemeinheit, vor allem Jugendliche, geöffnet werden. „Zweite Priorität, aber weit abgeschlagen“ sei der Standort Schönbühlstraße, der schnell umsetzbar wäre, aber in dem Quartier selbst gebe es keine Kindergartenkinder. Die Standorte Ehrenhain und Bolzplatz Fritz-Ulrich-Weg halte die SPD für „grundsätzlich möglich“, den Standort im Freizeitzentrum dagegen für „überhaupt nicht praktikabel“.

Für ihn blieben nach Abwägung nur die beiden Bolzplätze als mögliche Standorte übrig, weil es nur dort Kinder in diesem Alter gebe und beide gut anfahrbar seien, so Wolfgang Kölz, Grüne. Fraktionskollege Edgar Schwarz ergänzte, dass der Bolzplatz Fritz-Ulrich-Weg wegen seiner Nähe zur Bismarckstraße eh auf der Strecke vieler Eltern zur Arbeit und damit günstig zum Kinderbringen und -abholen (mit dem Auto) liege.

Loff: Bei den Bolzplätzen muss es vorher eine Jugendbeteiligung geben

Diese Meinungsvielfalt fasste Astrid Loff so zusammen: Der Standort Freizeitzentrum sei auszuschließen, da sei man sich offensichtlich einig. Bei den Bolzplätzen sei, weil da Belange der Jugend betroffen sind, eine Jugendbeteiligung vor einer endgültigen Entscheidung erforderlich. Diese soll mangels Jugendgemeinderat und Jugendbeirat in Form eines Jugendhearings stattfinden. Allerdings sollen auch Eltern angehört werden. Zudem ist beim Bolzplatz nahe der Schule auch diese mit im Spiel, muss vorher angehört werden, die Frage ist nämlich, inwieweit diese auf die Nutzung der Sportanlagen auch drum herum angewiesen ist. Dies war denn auch, am Ende, die einzige Entscheidung, das Einzige, was tatsächlich einstimmig beschlossen wurde.