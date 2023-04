Die Gemeinde Schwaikheim soll eine Jugendvertretung bekommen. Nun hat ein erstes Treffen mit Bürgermeisterin Astrid Loff und interessierten Jugendlichen stattgefunden. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Diskutiert worden waren bei dem Treffen im Großen Sitzungssaal demnach vier Modelle: ein Jugendgemeinderat, der von Schwaikheimer Kindern und Jugendlichen für eine Legislaturperiode von zwei Jahren gewählt würde, die projektweise Mitarbeit zu Themen, von denen sie sich angesprochen fühlen, ein Jugendhearing, zu dem alle Kinder und Jugendlichen von der Gemeinde - mehr oder weniger regelmäßig - zum Austausch eingeladen werden, oder eben die Jugendvertretung.

In den Blick gefasst wird nun eine Jugendvertretung, die alle Rechte und Pflichten eines Jugendgemeinderates bekommt, aber nicht gewählt wird. Wer an der konstituierenden Sitzung teilnimmt, verpflichtet sich, für zwei Jahre regelmäßig zu den Treffen zu erscheinen oder sich abzumelden, wenn er oder sie verhindert ist. Um das vorgesehene Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat zu verankern, müssen die Geschäftsordnung des Gemeinderats und die Hauptsatzung der Gemeinde geändert werden. Außerdem muss der Gemeinderat noch zustimmen. Das Thema soll in der Sitzung im Mai beraten werden. Schon vor den Sommerferien könnte die Jugendvertretung das erste Mal tagen. Bürgermeisterin Loff freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir brauchen eine systematische Form der Jugendbeteiligung“, sagt sie. „In Schwaikheim sind Jugendliche unterrepräsentiert.“ Wer sich bei der Jugendvertretung beteiligen möchte, kann sich unter gemeinde@schwaikheim.de melden. Mitmachen dürfen alle zwischen 14 und 21 Jahren, die in der Gemeinde wohnen.