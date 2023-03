Schwaikheim: Streik-Situation in Kitas am Mittwoch (22.03.) im Überblick

Auch Schwaikheimer Kitas sowie die Schulkindbetreuung sind vom Streik des Personals betroffen. Das teilt die Gemeinde mit. Stand Dienstagvormittag, 10 Uhr, sieht die Betreuungslage am Mittwoch, 22. März, folgendermaßen aus:

Kinderhaus Badstraße: U-3-Bereich (Kleinkindbereich/Krippe) geschlossen, Ü-3-Bereich (Kindergarten) geöffnet für 40 Plätze von 8 bis 14 Uhr; Kinderhaus Brunnenstraße: geöffnet; Jakob-Korell-Kinderhaus: geöffnet; Kindergarten Lessingstraße: geöffnet für 30 Plätze; Kinderhaus Panoramastraße: U-3-Bereich (Kleinkindbereich/Krippe) geöffnet, Ü-3-Bereich (Kindergarten) geöffnet; Paula-Korell-Kinderhaus: U-3-Bereich (Kleinkindbereich/Krippe) geöffnet für zehn Plätze von 8 bis 14.30 Uhr, Ü3-Bereich (Kindergarten) geöffnet für 25 Plätze von 8 bis 14 Uhr.

Schulkindbetreuung an der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule: Hort an der Schule (Betreuung bis 15.30/17 Uhr) geschlossen, Kernzeitbetreuung (bis 14 Uhr) geschlossen; Schulkindbetreuung an der Eichendorffschule: Kernzeitbetreuung (bis 14 Uhr) geschlossen.