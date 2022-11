Schwaikheim: Tauschtag für Adventsdeko und Weihnachtsschmuck

Der Heimatverein veranstaltet am Sonntag, 20. November, einen Weihnachtsdeko-Tauschtag im Museum (von 14 bis 17 Uhr im „Milchhäusle“, Goethestraße 20, Anlieferung am Samstag, 19. November, von 9 bis 11 Uhr und bei der Veranstaltung selbst).

Der Gedanke dahinter ist, dass wohl jeder daheim Advents- und Weihnachtsschmuck aufbewahrt, im Lauf der Jahre da immer wieder mal was Neues dazukommt, das Alte aber aus Anhänglichkeit oder purer Vergesslichkeit nicht weggeschmissen wird, sich der Fundus damit immer mehr ansammelt und so sich im Keller oder auf der Bühne stetig ausbreitet, zusammen mit Trödel, den man eigentlich überhaupt nicht mehr braucht - und für den ja eigens der Warentauschtag geschaffen wurde.

Der Heimatverein bietet nun mit seinem speziellen Tauschtag eine Alternative und mit dem frühen Termin eine Möglichkeit, sich das noch rechtzeitig durch den Kopf gehen zu lassen, ehe erneuter Nachschub geordert wird, der das Lager wieder vergrößert. Er kleidet den Vorschlag in seiner Ankündigung dazu in konkrete Fragen: „Wäre dieses Jahr nicht mal ein Holzengel statt des alten Schwibbogens im Zimmerfenster toll?“ Vor der Eingangstüre würde sich doch bestimmt ein kleiner Nikolaus gut machen, oder? Der Stern vom vergangenen Jahr könne dann also doch auf die Tauschbörse, so die Idee dazu.

Also: Warum sich immer neue Weihnachtsdekoration kaufen und die vom Vorjahr in den Keller legen oder gar wegwerfen? Die Alternative zum „immer weiter so“ sei damit eine nachhaltige Lösung des Problems. Gut erhaltene (das ist Bedingung) Weihnachtsdeko oder Adventsschmuck kann gegen Deko oder Schmuck getauscht werden, die/der vielleicht für dieses Jahr jeweils besser passt. Die zweite Vorgabe dabei ist: selbst vorbeibringen.

Was wird alles angenommen? Krippen und Figuren, Baumschmuck wie z. B. Kugeln und andere weihnachtliche Anhänger, Kerzenständer, Baumständer, Schwibbögen, Sterne z.B. aus Holz oder Stroh, funktionierende Lichterketten und Weihnachtsdecken (für Tisch oder Baum).

Was wird nicht angenommen? Schmutzige, vermackte oder defekte Dekoration, außer den Weihnachtsdecken weiteren Textilien. Übriggebliebenes sollte vom Besitzer nach der Tauschaktion wieder abgeholt werden. Geschieht das nicht, wird es vom Verein übers Amtsblatt als „zu verschenken“ angeboten und spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen von ihm entsorgt.

Zur Klarstellung: Es funktioniert wie beim Warentauschtag. Es heißt zwar „Tauschen“, aber Bedingung dafür, etwas mitzunehmen, ist nicht, unbedingt auch etwas gebracht zu haben. Und auch umgekehrt gilt: Wer etwas gebracht hat, muss nicht unbedingt etwas mitnehmen.

Die Veranstaltung am Sonntag ist bewirtet. Und sie ist natürlich auch die Gelegenheit, das umgebaute, erweiterte und neu gestaltete Heimatmuseum mal sich anzuschauen (sollte es jemand noch nicht getan haben).

Weitere Infos, auch zum Heimatverein und Heimatmuseum, bei Hans-Joachim Röger,01 71-6 28 47 84 oder per Mail an Hajo.Roeger@heimatverein-schwaikheim.de.