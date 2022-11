Schwaikheim: VfB-Fanclub Bermuda Schwoiga lernt Biotoppflege von Uwe Kaiser

Anstatt den Samstag gemütlich angehen zu lassen und sich auf das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen einzustimmen, war bei zwei Dutzend Mitgliedern des „OFC Bermuda Schwoiga“ Zupacken angesagt. Der harte Kern des VfB-Fanclubs traf sich vormittags mit Jagdpächter Uwe Kaiser, um das kleine Biotop zwischen Landstraße 1140 zwischen Schwaikheim und Winnenden und dem Zipfelbach winterfest zu machen.

Ziel sei es, das kleine Waldstückchen möglichst unberührt als Rückzugs- und Erholungsraum für Wildtiere zu belassen, erklärte Kaiser. Gleichzeitig gelte es aber, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht auf die angrenzenden Nutzflächen hinauswuchere und deren Bewirtschaftung beeinträchtige. Totholz müsse aufgesammelt, passend zurechtgesägt und zu Stapeln aufgeschichtet werden, die dann Kleintieren als Unterschlupf für den Winter dienten.

Beim Einsatz gilt, das richtige Maß kennenzulernen

Für ihre Arbeit hatten die VfB-Fans immerhin beste Bedingungen, strahlend blauer Himmel, milder Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Gut, denn es gab laut Uwe Kaiser „Arbeit mehr als genug“. Er betreut das Biotop seit vielen Jahren, dafür seien Fingerspitzengefühl und das richtige Maß erforderlich, damit das gemeindeeigene kleine Fleckchen „unberührte Natur“ möglichst optimal seinen Zweck erfülle.

Als Jürgen Ulrich an ihn herangetreten und die Unterstützung des „OFC Bermuda Schwoiga“ anbot, habe jener bei ihm offene Türen eingerannt. „Man wird ja schließlich nicht jünger“, konstatiert Kaiser.

Timo Scheufler: „Wir packen gern an und wissen auch, wie das geht“

Mit der Gemeindeverwaltung und der Bürgermeisterin sei man ebenfalls schnell handelseinig geworden, ergänzt Ulrich. „Und der Verein mit seinen 220 Mitgliedern und einem Durchschnittsalter von 37 Jahren bringt die notwendige Manpower mit, um das 40 Ar große Grundstück so in Schuss zu halten, dass sich Pflanzen und Tiere darin wohlfühlen“, ergänzt Vereinsvorsitzender Timo Scheufler. „Wir haben genügend jüngere Mitglieder, die gern bereit sind anzupacken und auch wissen, wie das geht.“

Was den Verein dann letztendlich dazu bewogen hat, Astschere, Axt und Motorsense zu schwingen statt Fahne, Rätsche oder Trillerpfeife, erklärt Scheufler mit dem Wunsch, dass „Bermuda Schwoiga“ sein Bild in der Schwaikheimer Öffentlichkeit und gern auch darüber hinaus kreisweit schärfen wolle. „Wir sind Teil der Dorfgemeinschaft und des örtlichen Kulturlebens. Und unser Vereinsleben besteht aus mehr als nur Fußball. Wir sind ein Verein, der darüber hinaus ein intensives Gemeinschaftsleben pflegt, der sich hier am Ort wohl und gut aufgehoben fühlt.“ Und es gebe keinen besseren Weg, seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck zu bringen, als sich aktiv einzubringen, zum Beispiel mit der Beteiligung am Fleckenfest, und nun mit der Arbeit im Biotop.

Silke Weith: Der Verein ist eine intensive Gemeinschaft über den Fußball hinaus

An diesem Samstag ebenfalls mit dabei ist Silke Weith, treues und engagiertes Vereinsmitglied. „Bermuda Schwoiga“, erklärt sie, „das sind nicht einfach biertrinkende Männer, die ins Fußballstadion gehen und schlimme Lieder grölen.“ Es handle sich um lauter nette Leute, die nicht nur in der Fankurve intensiv Gemeinschaft pflegten und die gern bereit seien, sich mit ihren Aktionen für die Allgemeinheit einzubringen. Damit stehe man erst am Anfang, meint Timo Scheufler. Als Nächstes denke man daran, wie man Menschen mit Beeinträchtigung, Kindern und Erwachsenen, den Besuch von Spielen des VfB Stuttgart ermöglichen könne und so einen Beitrag leisten könne, Barrieren abzubauen und die Teilhabe an dem großen gemeinsamen Hobby, dem Fußball, zu ermöglichen.

Für diesen Samstag stand aber zunächst einmal der gemeinsame Arbeitseinsatz bei der Biotoppflege auf dem Programm. Und da wer gut schafft, bekanntlich auch gut essen soll, schloss sich daran ein gemeinsames Vesper an der frischen Luft an. Zum Abschluss des Tages traf sich der harte Kern dann doch noch im TSV-Vereinsheim, um sich miteinander den Auftritt des Lieblingsvereins in Leverkusen anzuschauen.