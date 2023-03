Schwaikheim: Wann öffnet das Eiscafé Roma nach dem Wasserschaden wieder?

„Katastrophe!“, antwortet Michael Kots auf die erste Frage, wie denn die Lage ist bei seinem Eiscafé Roma. Dort gab es im Mai, also vor mittlerweile fast einem Jahr, einen Wasserschaden. Noch sieht es in dem beliebten Lokal an der Ludwigsburger Straße zwar aus wie „Land unter“. Aber der Eindruck täuscht, die Wiedereröffnung steht bevor.

Kots wartet derzeit auf den Schreiner, einen der letzten Handwerker, die es bei der Sanierung braucht, ein gutes Zeichen. Er ist eigentlich gar nicht in Katastrophenstimmung, im Gegenteil, der 37-Jährige kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Aber es hat aus seiner Sicht, und wohl nicht auch aus der der Stammkunden, sehr lange gedauert, und das hat Gründe. Vor allem den, dass an der Schadensregulierung zwei Versicherungen beteiligt waren und nach wie vor sind, nämlich die auf der Gebäude- und Vermieterseite und die, die für die Einrichtung und damit den Mieter, eben Kots, zuständig ist. Über fünf Wochen hat es laut ihm gedauert, bis die Erste den Schaden sozusagen freigegeben hat und dann endlich er an der Reihe war, nämlich Angebote einholen konnte – in einer Zeit, in der Handwerker eh nur schwer zu kriegen waren. Auch seine Versicherung musste erst den Schaden genau ermitteln, ehe er grünes Licht bekam, auch das zog sich hin.

Im Mai war der Schlauch an der Geschirrspülmaschine, die in Betrieb war – nur deswegen passierte es –, gerissen, Wasser lief aus, direkt in den Estrich. Dadurch wurde der Defekt nicht gleich bemerkt und der Schaden umso höher. Wobei er den gesamten Schaden selbst heute noch nicht genau beziffern könne, das sei erst möglich, wenn alle Abrechnungen vorliegen, so Kots. Es musste erst mal aufwendig durch einen Profibetrieb getrocknet werden, während des laufenden Betriebs und nur dort, wo mit den Geräten gearbeitet werden konnte. Damit gingen der Juni und der Juli dahin.

Versicherung: Vorübergehende Schließung so lang wie möglich hinausziehen

Danach berieten sie, ob sie das Lokal gleich zumachen oder später. Die Versicherung riet, es möglichst lange rauszuziehen. Der schwere Tag kam dann Mitte Oktober. Denn die vollständige Trocknung, vor allem dort, wo die Schränke standen, war nur möglich, als zu war. Noch vorher, im September, stellte das Lokal gleichwohl wie geplant um, begann zusätzlich mit der Herstellung, dem Verkauf samt Lieferung von Pinsas. Um vom reinen Eiscafé-Betrieb wegzukommen, etwas unabhängiger zu werden, das Angebot zu erweitern und damit auch Einnahmen außerhalb der Sommersaison zu erzielen, über den Winter nicht wie bisher zumachen zu müssen, erläutert Kots.

Jetzt, ein halbes Jahr später, ist es endlich so weit: Ende nächster Woche soll wieder geöffnet werden, sagt Kots: „Wir gehen ganz stark davon aus, dass wir da bereit sind.“ Dass es drinnen, im Gastraum, noch gar nicht danach aussieht, liegt wohl am Blick des Laien. Bausachverständige würden sicher erkennen, dass es so viel gar nicht mehr braucht, die verbleibenden Arbeiten kein Hexenwerk mehr sein werden. Am bevorstehenden Wochenende werden noch mal alle Handwerker da sein. Kots und Helfer haben auch selbst Hand angelegt, „getan, was wir konnten“, vor allem aus- und umräumen etwa. Nach wie vor hat er täglich mit Handwerksbetrieben telefonisch Kontakt, bekommt aber auch von anderen ständig Nachrichten aufs Handy.

Sie mussten vorschießen, zum Glück hatten sie Rücklagen

„Eigentlich, im großen Ganzen, bin ich schon zufrieden, wie es gelaufen ist, bis darauf, dass es sich so hingezogen hat.“ Eigentlich hätten sie ja gehofft, schon im Februar so weit zu sein, und deswegen den Grundputz da bereits gemacht. Sie müssen also noch mal ran zum Großreinemachen. Wobei das wohl noch das kleinste Übel ist. Dass Kots trotzdem nicht in Jubelstimmung ist, liegt vor allem an der finanziellen Situation. Sie mussten viel Geld vorschießen, zum Glück hatten sie Rücklagen gebildet, „wir haben nicht bloß in den Tag hineingearbeitet“. Ja, und die Versicherung habe durchaus geholfen, getan, was sie könne.

Wegen der Ungewissheit Personal gekündigt

Er musste aber, versichert er, wegen der Ungewissheit Personal kündigen, hatte bis dahin zwei fest angestellte Mitarbeiter und acht Aushilfen. Die meisten von ihnen hätten zugesagt, zurückzukommen, ein paar haben sich mittlerweile umorientiert. Er braucht also Leute, fürs Liefern beziehungsweise Ausfahren und für den Service. Aber Zeit zum Verzweifeln habe er eben auch keine gehabt: „Es musste ja alles geplant, koordiniert werden. Manchmal hatte ich aber schon das Gefühl, das nimmt hier gar kein Ende.“ Hat er mal zwischendrin daran gedacht, aufzugeben? „Nie!“ Das sei zu keinem Zeitpunkt eine Option gewesen.

Aber gut, seinem Betrieb seien ja schon mehrmals „Steine in den Weg gelegt worden“. Von wem? Er redet da nicht um den heißen Brei herum. Mit der Einrichtung der unechten Einbahnstraße seien eben die Kunden, die bis dahin in der Ludwigsburger Straße aus Richtung Ortseingang mit dem Auto kamen, verloren gegangen und damit die Einnahmen von diesen. Auch die Baustelle im August ‘21 am nahen Kreisverkehr in der Ortsmitte, mitten in der Hochsaison, sei nicht gerade geschäftsförderlich gewesen, sie hätten sich damals dazu entschlossen, eine Woche zu schließen, um angesichts fehlender Einnahmen wenigstens auch die Ausgaben zu reduzieren. Mit Sorge sieht Kots deshalb der zum Jahresende geplanten Komplettsanierung der Ludwigsburger Straße entgegen. Auch die sei ein Grund, möglichst schnell jetzt wieder aufzumachen, um gewappnet zu sein für drohende Ausfälle. Hilfreich sei natürlich, dass ihr Kundenstamm, auch für die Auslieferungen, über Schwaikheim hinausreiche.

Familienbetrieb hat noch Standorte in Waiblingen und Korb

Das „Roma“ in Schwaikheim gibt es seit 2001, den Familienbetrieb im weiteren Sinne aber bereits seit 1999, es gibt nämlich noch Lokale von ihnen in Waiblingen und in Korb. Kots betreibt das Eiscafé in Schwaikheim mit seiner Frau Teresa de Simone. Letzte Frage: Würde er denn darauf wetten, dass es mit dem nächsten Wochenende klappt? Eigentlich sei ihm dieser Termin so wichtig auch wieder nicht, „ich will einfach bloß wieder arbeiten“, so Michael Kots.