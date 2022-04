Auch im Freibad scheint Corona vorüber. Die Einrichtung kehrt in den Normalbetrieb zurück. Es wird keine Maskenpflicht mehr geben. Alle Duschen sind wie vorher zugänglich und in Betrieb. Es gibt auch zum Bad selbst und für die Schwimmbecken keine Zugangsbeschränkungen mehr, wie René Schray, stellvertretender Kämmerer und in der Verwaltung für den Badbetrieb zuständig, berichtet. Er nennt es „Betrieb unter Vollauslastung“.

Geplanter Saisonstart ist am Dienstag, 3. Mai. An einem