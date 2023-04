Schwaikheimer Freibad: Saisonstart mit saniertem Kinderbecken

Die Freibadsaison steht vor der Tür. Wie gewohnt und auch in diesem Jahr geplant, soll das Bad am 1. Mai öffnen. Die Preise bleiben zum Vorjahr unverändert. Die Entscheidung, ob auch Menschen mit Behinderung künftig Eintritt zahlen müssen (den ermäßigten Satz), ist verschoben auf Herbst, soll im Rahmen der allgemeinen Diskussion über die Preisstruktur im Gemeinderat beraten werden. Diese Neuerung, wenn sie denn käme, würde also frühestens im nächsten Jahr eingeführt.

Der Kartenvorverkauf mit Rabattanreiz startet am Montag, 17. April, und geht bis Freitag, 28. April. In diesem Zeitraum können die Dauerkarten an jedem Tag zwischen 10 und 16 Uhr etwas günstiger als regulär erworben werden. Jeden Tag bedeutet, dass die Kasse auch am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, im genannten Zeitfenster besetzt ist, um, wie die Pressesprecherin der Gemeinde Carola Fuchs erläutert, inbesondere Berufstätigen und Familien, die dafür komplett erscheinen müssen, den Kauf einer Karte zu erleichtern. Eine Dauerkarte für Kinder kostet im Vorverkauf 31 statt 33 Euro, für Erwachsene 71 statt 75 Euro und für Familien 104 statt 110 Euro.

Wobei Carola Fuchs in dem Zuge auch gleich darauf hinweist, dass eine Zahlung mit EC-Karte nicht möglich ist. Also Bargeld mitbringen und dran denken: Der Kartenvorverkauf ist nicht mehr im Rathaus, sondern direkt im Bad. Onlinebuchung ist weiterhin möglich. Aber, wie schon im vergangenen Sommer, gibt es keine coronabedingten Beschränkungen mehr.

Neu ist, dass die Dauerkarten „personalisiert“ sind. Dafür ist im Kassenbüro des Bads ein neuer Kartendrucker installiert worden. Die Dauerkartenbesitzer werden dieses Jahr dort erstmals fotografiert beziehungsweise eben mit Bild erfasst und der Ausweis mit diesem ausgedruckt. Der ebenfalls auf der Dauerkarte aufgedruckte Strichcode wird gescannt, wenn der Besucher das Bad betritt und das dazugehörige Foto auf dem Bildschirm der Mitarbeiterin an der Kasse zur Kontrolle angezeigt, im Großformat. Bei Familiendauerkarten erhält jedes Kind und jede(r) der Eltern eine eigene Karte.

Schutz vor „missbräuchlicher Verwendung“

Die Neuerung soll die Identifizierung sicherstellen, also dass wer mit der Karte an der Kasse Einlass begeht, auch wirklich der oder die Kartenbesitzer/-in ist. Freundlich formuliert: Mit dieser Personalisierung wird der „missbräuchlichen Verwendung“ („Weitergabe“), die selbst in Schwaikheim schon mal vorgekommen sein soll, fortan vorgebeugt. Sie ersetzt also künftig den, sagen wir mal, nicht ganz so sicheren Abgleich bei Familiendauerkarten über eine Liste derer, die dazugehören.

Fliesen waren beschädigt und teilweise lose

In den zurückliegenden Wochen ist die dringliche Sanierung des Kinderbeckens abgeschlossen worden. Das, 1983 gebaut, war in die Jahre gekommen, die Bodenfliesen waren zum Teil erheblich beschädigt und teilweise sogar so lose, dass sie Ronny Biesold mit der Schaufel anheben konnte.

Klarer Fall, dass der neue Schwimmmeister, ein Perfektionist bei allem, was in „seinem“ Bädle im Argen liegt, auf schnelle Abhilfe drängte, mit so einem Manko, einer möglichen Sperrung des Beckens sicherheitshalber, nicht in die neue Saison starten wollte. Wobei der Mittelteil schon vorher erneuert worden war. Nun waren die verbliebenen Bodenfliesen komplett und die Wandfliesen teilweise zum Auswechseln an der Reihe, die sogenannten Kopffliesen am Beckenrand sind es im Herbst. Um den Zeitplan auf jeden Fall zu halten, wurde sogar ein Bauzelt über dem Becken aufgestellt, weil Fliesenarbeiten Trockenheit und mindestens zwölf Grad erfordern.

Was war sonst noch im Vorfeld der Saison geboten? Die Ursache für den enormen Wasserverlust, bis zu 50 Kubikmeter täglich, wurde gefunden und behoben, ein Rohrbruch. Zwar „verschwinde“ immer noch Wasser, aber das sei im Vergleich minimal, so Biesold. Außerdem wurden am Schwimmerbecken Zäune um Grünflächen gezogen, und Dornenhecken, die manchen Badegast, der ihnen zu nahe kam, „zwickten“, gerodet, natürlich nicht ohne, jetzt aber ungefährliche, Neupflanzungen.

23 Grad Wassertemperatur zum Start, vielleicht sogar 24

Am Schwimmerbecken sprudelt es bereits, es wird befüllt. Nach der Umwälzung und Reinigung der Rohre rechnet Biesold damit, dass bei vorausgesagten 20 Grad Außentemperatur nächste Woche plus etwas Heizen zum Saisonstart 23 Grad Wassertemperatur erreicht werden. Dass das Ziel 24 Grad da bereits geschafft wird, dafür gibt er keine Garantie ab. Es wird in der Woche vor dem 1. Mai einen Probebetrieb geben, um mögliche „Kinderkrankheiten“, so der Schwimmmeister, noch rechtzeitig kurieren zu können.