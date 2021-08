Nach dem alten Edeka-Markt an der Bahnhofstraße geht im Ort die nächste Supermarkt-Ära zu Ende: Der Netto-Discounter an der Ludwigsburger Straße öffnet am Samstag, 14. August, um 7 Uhr zum letzten Mal. Der Edeka-Markt an der Neuen Mitte ist damit ab kommender Woche der einzige Lebensmittelmarkt in Schwaikheim.

Schon seit längerem gibt es Überlegungen, ob der Netto nicht in die ehemaligen Edeka-Räume an der Bahnhofstraße ziehen könnte. „Die Vertragsverhandlungen dauern an. Aber ich