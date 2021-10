Eltern und Kindern drückt jetzt zum Start in die Skisaison der Schuh - im wahren Wortsinn. In zwei Jahren, seit Skifahren das letzte Mal möglich war vor Corona, werden Füße mal eben um vier oder fünf Schuhnummern größer. Was tun? Bei der Skibörse der Skizunft haben sich viele neu ausgestattet.

Die Schritte von Familie Dietz aus Weinstadt beschleunigen sich. Gleich nach Hallenöffnung stürmt sie zusammen mit etlichen Skifans die Halle. Das Angebot ist noch groß. Knapp 1000 Artikel sind