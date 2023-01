Skizunft Schwaikheim: Können Familien sich Wintersport noch leisten?

Skifreunde haben es in diesen Tagen nicht leicht. Große Schneemengen bleiben diesen Winter aus. Wer trotzdem ein geeignetes Gebiet findet, muss, wie in anderen Lebensbereichen auch, immer tiefer in die Tasche greifen. Alternativ kann auf eine Skipiste gesetzt werden, die zu großen Teilen aus Kunstschnee besteht. Ist das in der Energiekrise der richtige Weg? Wir haben uns mit Mario Hiebenthal, dem Vorsitzenden der Skizunft, unterhalten.

Eigentlich wären die Wintersportler der Skizunft Schwaikheim in diesem Jahr deutlich öfter auf der Piste gestanden. Aber das Wetter hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Erst am vergangenen Wochenende war eine Ausfahrt ins Allgäu geplant. Weil die Schneelage zu unsicher war, haben wir diese allerdings abgesagt“, erzählt der 30-Jährige.

Schneekanonen und Co: Kann man noch mit gutem Gewissen Ski fahren?

Wenig oder gar kein Schnee zu dieser Jahreszeit ist dabei in niederen Lagen nichts Neues. „Wir merken das seit Jahren. Früher hatten wir eine traditionelle Ausfahrt ins Allgäu nach den Weihnachtstagen. Die können wir seit etwa fünf Jahren nicht mehr durchführen, weil kein Schnee liegt. Die Schneefälle haben sich nach hinten verschoben, daher führen wir die Ausfahrt nun auch später durch“, hat der Vorsitzende der Skizunft festgestellt.

Auch in niedrigen Lagen muss deshalb künstlich nachgeholfen werden, um die Skisaison zu retten. Schneekanonen gehören längst dazu. Um den künstlichen Schnee zu erzeugen, ist jedoch ein hoher Energie- und Wasserverbrauch nötig. Laut „Quarks“, einem Wissensmagazin des Westdeutschen Rundfunks (WDR), benötige man pro Hektar Kunstschnee in einer Saison etwa drei Millionen Liter Wasser. Alle Schneekanonen in den Skigebieten der Alpen zusammen würden pro Jahr so viel Energie verbrauchen wie 500.000 Haushalte. Kann man da noch mit gutem Gewissen Ski fahren? Mario Hiebenthal ist sich der Problematik bewusst. „Schneekanonen sind schon so eine Sache, die für mich nicht unbedingt sein muss“, sagt er. Diese seien eben ein Mittel der Liftbetreiber, um sich abzusichern. „Die Energiekosten sind wahnsinnig hoch. Da für die Schneekanonen so viel Wasser nötig ist, reicht nicht nur Schmelzwasser. Es muss Wasser auf den Berg gepumpt werden, was ebenfalls viel Energie kostet“, sagt Hiebenthal.

Es sei allerdings nicht so, dass es aus diesem Grund Austritte oder Ähnliches aus der Skizunft gibt. „Ein schlechtes Gewissen ist deswegen vielleicht vorhanden, aber man versucht es zu kompensieren. Der ein oder andere schaut vielleicht auch darüber hinweg“, meint Hiebenthal. Zudem sehe er es kritisch, wenn etwa für die Strecke eines Biathlon-Weltcups Massen an Schnee produziert werden und ringsherum ist alles grün. Die Ansage diverser Verbände sei klar: lieber eine Woche am Stück in einem Skigebiet verbringen, statt mehrmals Tagesausfahrten zu planen. So spart man sich zusätzliche Fahrten, schont zumindest in dieser Hinsicht das Klima etwas.

Erwachsene bezahlen 50 bis 60 Euro für einen Skipass pro Tag

Und auch den Geldbeutel. Denn die Anfahrt im Bus macht seit der Corona-Pandemie einen beträchtlichen Anteil der Kosten aus, wie Mario Hiebenthal erklärt. Während Kosten für einen Reisebus ins Allgäu im vergangenen Winter bei 28 Euro lagen, musste die Skizunft in diesem Jahr 40 Euro pro Person verlangen. „Beim Skipass liegen wir momentan bei etwa 50 bis 60 Euro, in manchen Gebieten auch schon bei knapp 70 Euro pro Tag“, weiß Hiebenthal. Bei Kindern gehe es in den Bereich um 30 Euro. Was Fahrt und Kosten betrifft, liege man, je nachdem, wohin es geht, bei 200 bis 250 Euro pro Person für ein Wochenende. Dazu kommen dann noch Verpflegung und eventuell Getränke beim Après Ski. „Günstig ist das Skifahren nicht. Aber das war es noch nie“, meint Hiebenthal. Sind Kinder dabei, fällt möglicherweise auch noch eine Gebühr für den Skikurs an. Dass Familien aus Schwaikheim sich den Spaß im Schnee aus Kostengründen inzwischen nicht mehr gönnen, dazu hat er nichts gehört. „Es kann natürlich auch sein, dass diese Personen dann einfach nicht mehr mitfahren“, sagt der 30-Jährige.

Akzeptanz der Preise immer weniger gegeben

Im Vorstandsteam der Skizunft hat man außerdem festgestellt, dass von potenziellen Teilnehmern die Akzeptanz der Preise immer weniger gegeben ist. „Leute erfragen beispielsweise vorab in der Unterkunft die Preise und vergleichen sie dann mit den von uns ausgeschriebenen Preisen. Dabei stellen sie fest, dass die Unterkünfte oft günstiger sind als das, was wir als Verein verlangen“, erklärt Hiebenthal. Dies habe jedoch seinen Grund. „Die Teilnehmer nehmen sehr gerne die günstigen Skikurse von uns in Anspruch. Allerdings müssen wir bei Ausfahrten natürlich auch die Skilehrer unterbringen. Diese Kosten stecken zumindest zum Teil in den ausgeschriebenen Ausfahrtpreisen drin.“ Dadurch komme es zu Abweichungen. Das Verständnis dafür sei leider immer weniger vorhanden.

Nachfrage ist da, auch bei jungen Leuten

Generell ist die Nachfrage jedoch da, auch von jungen Leuten. Während es über die Pandemie eine größere Austrittswelle gegeben hat, steht die Skizunft mittlerweile konstant bei 170 Mitgliedern. Noch bis Ende März soll es Ausfahrten geben. Die nächste Saison beginnt für die Skizunft dann voraussichtlich wieder im Oktober mit der Skibörse.