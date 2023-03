Tennisclub Schwaikheim: Timo Barth ist Nachfolger des verstorbenen Vorsitzenden

Timo Barth ist der neue Vorsitzende des Tennisclubs in Schwaikheim. Der 45-jährige Automobilkaufmann, der seit zehn Jahre Mitglied ist, wurde bei der Jahreshauptversammlung des Vereins ohne Gegenstimme gewählt. Zu Beginn der Versammlung wurde des im Dezember bei einer Urlaubsreise plötzlich verstorbenen Vorsitzenden Oliver Zimmermann gedacht.

Der Verein musste also völlig unerwartet nach einem Nachfolger suchen. „Als ich angesprochen wurde, habe ich ein paar Tage überlegt und mich dann mit den Vorstandskollegen getroffen. Dabei hat sich ein ausgeprägter Teamgeist gezeigt, der mir die Entscheidung leicht gemacht hat“, schildert der neu gewählte Vorsitzende die Eindrücke dieser Tage, „jetzt freue ich mich auf meine Aufgabe.“

Bei den weiteren, allerdings regulär anstehenden, Wahlen wurde Schriftführer Edgar Lampater in seinem Amt bestätigt, ebenso Horst Klenk als Technischer Leiter, Susanne Maier als Festwartin und Marcia Barth für die Jugendleitung. Ronald Roos macht im Wirtschaftsausschuss weiter, neu im Team ist dort Jens Vollweiler, der Timo Barth ersetzt. Julia Streck und Harry Frank bleiben Kassenprüfer.

Mitgliederzahlen steigen leicht auf 259 Personen

Kassier Achim Lorang berichtete, die Finanzen des Vereins seien in Ordnung. Der Trend der vergangenen Jahre mit leicht steigenden Mitgliederzahlen hat sich fortgesetzt. Ende 2022 zählte der Verein insgesamt 259 aktive, passive und jugendliche Mitglieder.

Trendsportart Touchtennis ist nun möglich, Photovoltaikanlage geplant

Das Kleinspielfeld hat einen neuen Belag bekommen, was auch der neuen Trendsportart Touchtennis zugutekommen soll. Im laufenden Jahr wird der Verein neue Stühle für die Außenterrasse des Vereinsheims anschaffen. Auf dem Dach soll eine Mini-Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Energieversorgung zusammen mit den bereits vorhandenen Solarthermie-Modulen noch nachhaltiger und klimafreundlicher wird.

TC Schwaikheim: Pläne für die neue Saison 2023

Weitere neue Mitglieder will der Verein werben, indem er sich zur Saisoneröffnung am 29. April wieder an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ beteiligt. Zudem wird an diesem Tag ein Jux-Turnier angeboten, am Abend folgt die offizielle Eröffnungsfeier. Fortgesetzt wird die Tennis-AG für zehn Kinder der Klassenstufen drei und vier der Ludwig-Uhland-Schule, Beginn ist direkt nach den Osterferien.

Weitere Termine sind die Vereinsmeisterschaften am 6./7. Mai, das Mixed-Turnier und Sommerfest am 29. Juli sowie das Eltern-Kind-Turnier am 9. September.

In der Verbandsspielrunde der Erwachsenen sind diesen Sommer neun Teams in den verschiedenen Altersklassen aktiv, eines mehr als im Vorjahr. Nachdem die Mannschaft von Herren 50 dreimal in Folge aufgestiegen ist, hat es wieder ein Team des Vereins von der Bezirks- in die Verbandsebene geschafft. Ebenfalls aufgestiegen sind die Herren 40. Bei den Jugendmannschaften hat es die U 15 eine Klasse höher geschafft.

Insgesamt haben in der vergangenen Saison 40 Jugendliche und Kinder am Sommertraining teilgenommen, 27 waren auch im Winter aktiv, entweder in der Schwaikheimer Fritz-Ulrich-Halle oder beim TV Birkmannsweiler.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft beim TC Schwaikheim wurden Ingrid und Klaus Herdemerten sowie Stefanie Huber geehrt, seit 40 Jahren ist Werner Huber dabei.