Kein „Aufflackern“, kein Rathaussturm, keine Beteiligung an den Umzügen in der Region: Dieses Jahr ist alles anders, auch für die „Sumpfgoischder“. „Natürlich sind wir darüber traurig, dass alles ausfällt. Wir hätten es uns anders gewünscht“, so Melanie Fuderer, die Vorsitzende der Schwaikheimer Narrenzunft. Aber es sei nun mal so, wie es ist, „wir können es ja nicht ändern.“ Aber, betont sie, es sei selbstverständlich, solidarisch zu sein und die Maßnahmen gegen Corona mitzutragen,