Still ruht der See, könnte man sagen, bildlich gesprochen. Es geht um den P&R-Platz. Auf dem man nach wie vor gratis parken kann, was sowohl einheimische, aber auch auswärtige Pendler freut – und anzieht. Die Anlage ist mit ihrem „Alleinstellungsmerkmal“ weit und breit so beliebt, dass sie regelmäßig voll belegt ist und deshalb auf die angrenzenden Wohnquartiere ausgewichen wird, was wiederum die dortigen Anwohner nicht erfreut. Zumindest war dies bis Corona so. Vielleicht hat der mit