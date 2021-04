Den Wochenmarkt auf die Bahnhofstraße verlegen, das sieht die SPD-Fraktion im Gemeinderat als „attraktive Option“ an und hatte deshalb einen entsprechenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen eingebracht. Sie verwies darin darauf, dass dies in anderen Kommunen so praktiziert werde.

Eine solche Verlegung hätte eine Sperrung der Bahnhofstraße während der Marktzeiten (Freitagnachmittag) zur Bedingung. Die SPD regte daher an, die verkehrlichen Auswirkungen in einer sechsmonatigen