Wechsel im Vorstand der Bürgerstiftung Schwaikheim

Günter Kubach und Jürgen Jehle sind am Montagabend von der Vorstandsvorsitzenden Astrid Loff offiziell aus dem Vorstand der Bürgerstiftung verabschiedet worden. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Auf die beiden folgen demnach Sebastian Frey, der seit 2020 Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft Kärcher Global Services GmbH & Co. KG mit Standort in Schwaikheim ist, Heiko Siegle, der Regionalleiter bei der Volksbank Stuttgart ist, sowie Hermann Zoller, der Träger der Bürgermedaille, der goldenen Ehrennadel des Gemeindetags sowie des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Die im Jahr 2007 von der Gemeinde in Kooperation mit der Volksbank Stuttgart gegründete Bürgerstiftung fördert die Bildung und Erziehung, die Jugend- und Altenhilfe, das Wohlfahrtswesen und den Sport, die Kunst und Kultur, den Umwelt- und Landschaftsschutz sowie den Heimatgedanken in der Gemeinde Schwaikheim.

Günter Kubach – ein Mann der ersten Stunde

„So ganz glauben kann ich es ja nicht, Herr Kubach, dass Sie wirklich aufhören werden“; sagte die Bürgermeisterin, denn „bei der Bürgerstiftung sind Sie nämlich irgendwie immer schon da gewesen.“ Günter Kubach gehöre als Mann der ersten Stunde nach erst dem Kuratorium der Bürgerstiftung an und wechselte dann 2009 in den Vorstand.

Jürgen Jehle, Regionaldirektor bei der Volksbank Stuttgart, hatte dem Vorstand der Schwaikheimer Bürgerstiftung seit 2019 angehört.

Stiftungsvermögen beträgt mehr als 200 000 Euro

Seit der Gründung der Stiftung vor 26 Jahren sei das Stiftungsvermögen von anfangs 50 000 Euro auf mittlerweileüber 200 000 Euro angewachsen. Die Stiftung habe sich in den vergangenen Jahren unter anderem beteiligt an der jährlichen Wunschweihnachtsbaumaktion, bei der dafür gesorgt wird, dass auch Kinder aus bedürftigen Familien sich an Heiligabend über ein Präsent freuen können, an der Anschaffung von Defibrillatoren für die Gemeindehalle, Fritz-Ulrich-Halle und Wiesentalhalle sowie dem Paralleltandem des Vereins Bürger helfen Bürgern.

Ein Bürgerstiftungswein ist in Planung

Erst kürzlich hat die Stiftung eine Spende aus dem Vereinsvermögen des ehemaligen Kleintierzuchtvereins über 15 000 Euro erhalten. Dieses Geld soll nicht nur Sitzbänken und einer neuen Torwand für die Schule zugutekommen. Dieses Geld soll auch die Anschubfinanzierung sein für ein Backhäusle für Schwaikheim. Außerdem will die Bürgerstiftung im Spätherbst in Kooperation mit den beiden örtlichen Weingütern Escher und Maier einen Bürgerstiftungswein auf den Markt bringen.