Wer soll die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Dach des künftigen Neubaus der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule bauen und betreiben? Die Gemeinde, der das Gebäude gehört, oder die örtliche Bürgerenergiegenossenschaft (BEG), die in Schwaikheim bereits die Anlagen auf dem Kinderhaus an der Badstraße, dem Pavillon 4 der Schule und dem Dach des Pflegeheims Haus Elim betreibt? In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat es dazu nach eingehender Diskussion eine Wende gegeben. Denn die Gesamtheit