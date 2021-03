Die über 80-Jährigen sollten gegen Corona geimpft werden. Sie sind am meisten gefährdet, wenn das Virus sie erreicht. Aber das Buchungssystem für Impftermine ist so kompliziert und oft überlastet, dass man sich schon fragt: Wie soll das ein 90-Jähriger schaffen? Man hört ja von vielen guten Tipps: „Nachts nach 1 Uhr geht es am besten“, erzählen manche. Zur Überraschung der Redaktion hat sich ein 91-Jähriger aus Schwaikheim gemeldet, der alles selbst gemacht hat, und der am Montag, 15.