Winnender Straße in Schwaikheim: Kameras gegen Graffiti-Ärger?

Bunte Schmierereien gehören seit Monaten zum Bild an der Winnender Straße in Schwaikheim. Kürzlich sind auch Kritzeleien in der Verlängerung des Max-Ernst-Wegs hinzugekommen. Könnte eine Kamera-Überwachung dafür sorgen, dass derartige Sachbeschädigungen künftig nicht mehr vorkommen?

Überwachung mit Kameras?

Ein Anwohner wandte sich nach den jüngsten Sprayereien per E-Mail an Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff und unsere Redaktion. Darin erkundigte sich der Schwaikheimer, ob derlei „Brennpunkte“ künftig nicht mit Kameras überwacht werden können. Zudem ärgerte er sich darüber, dass die Graffitis an der Schwaikheimer Straße noch nicht entfernt wurden und hakte nach, ob dies zeitnah geschieht.

5000 Euro hat eine Entfernung der Schmierereien bereits gekostet

„Die illegalen Graffitis sind auch aus unserer Sicht ein Ärgernis“, sagt Bürgermeisterin Astrid Loff dazu via Pressemitteilung auf Anfrage unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr habe man die Bushaltestelle an der Winnender Straße für mehr als 5000 Euro von den Farbschmierereien befreien lassen. „Am nächsten Tag war die Bushaltestelle wieder besprüht, wir haben also für viel Geld eine frische Leinwand geschaffen“, ärgert sich auch die Bürgermeisterin.

Wer möchte die Fläche neu gestalten?

Eine Videoüberwachung als Präventionsmaßnahme gegen Sprayer sei allerdings nicht zulässig. „Wir freuen uns aber, wenn ein Verein, eine Gruppe Bürgerinnen und Bürger, die Schule, ein Kindergarten oder eine Künstlergruppe diese Flächen neu gestalten möchte und stellen dafür sehr gerne die benötigten Farben zur Verfügung.“

Auch beim Schwaikheimer Bürger hat Loff sich gemeldet. Demnach sei sie bereits wegen der Bushaltestelle mit der Schule und dem Kunstverein im Gespräch, um eine gesteuerte Bemalung stattfinden zu lassen. „Die Schule plant wohl bereits“, schreibt sie.

Nur bei wiederholten Gewaltverbrechen hätte man demnach eine Chance auf eine Videoüberwachung, nicht aber bei Sachbeschädigungen. Dies habe man im vergangenen Jahr bereits prüfen lassen.

Schwaikheimer hat angeboten, einen Teil zu entfernen

Der Schwaikheimer hat Astrid Loff nun angeboten, zumindest den Durchgang zum Max-Ernst-Weg von den Kritzeleien zu befreien, wenn die Gemeinde die nötige Farbe stellt. „Dass weitere Überwachungsmaßnahmen angeblich nicht möglich sind, ist eine Kapitulation vor den Sachbeschädigern“, meint der Mann.

Inzwischen hat mit ihm und einem Verantwortlichen des Bauhofs ein Treffen stattgefunden. Spruchreif ist jedoch noch nichts. Intern lotet die Gemeinde momentan noch eine andere Möglichkeit aus.