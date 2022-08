Zeltlager der Sportfreunde: Schwaikheimer Wikinger bei Bühlerzell gesichtet

„Leinen los“, auf nach Bühlerzell hieß es zu Ferienbeginn für 50 Kinder (zwischen acht und zwölf Jahren). Für sechs Tage ermöglichen die Sportfreunde ihnen ein Leben ohne fließendes Wasser und Strom, ganz abseits von digitalen Geräten. Emely Rehberger von der Jugendleitung berichtet.

Schon von weitem ist das große Schiff aus Holz zu sehen, welches die jungen Wikinger von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit eigener Muskelkraft gezimmert haben. Das über dem Feuer gegrillte Fleisch, das selbst gebackene Stockbrot und das in der Kombüse gekochte Grött treiben die jungen Wikinger zur Höchstleistung an. Der Schweiß wird anschließend in der selbst gebauten Dusche am Bach abgespült. Im meterhohen Staudamm werden die Getränke kühl gehalten und Wasserspritzpistolen gefüllt. Zur Abkühlung ist eine wilde Wasserrutsche auf der Kuhweide nebenan eingerichtet.

Um das Lager zu beschützen, haben die jungen Wikinger vorgesorgt und eine Nachtwache installiert. Der schreckliche Sven mit seinen Komplizen taucht aber nicht nur einmal auf, um die wertvolle SF-Flagge und den Schatz mit den Goldtalern zu erobern. Am Abend sitzt das Wikingerdorf dann glücklich, erschöpft und dreckig am Lagerfeuer und singt fröhliche Wikingergesänge. Mit viel technischem Know-how ist ein Waldkino eingerichtet worden, um gemeinsam unter freiem Himmel die Geschichte von Wickie und den starken Männern zu schauen und dabei ganz im Leben der Wikinger zu versinken.