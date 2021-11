Schwaikheim bekommt zwei „Regio-Rad“-Stationen, eine am Bahnhof, die andere, nach derzeitigem Stand, bei der Einmündung des Mühlbachwegs in die Schulstraße, unmittelbar bei „Uwe’s Radl Service“. Solche Stationen gibt es im Rems-Murr-Kreis in der Nähe bereits unter anderem im Waiblinger Rötepark, bei der Fellbacher Lutherkirche sowie an den S-Bahn-Stationen in Endersbach und in Rommelshausen. Eine sogenannte Indoor-Station ist in Remseck.

„Regio-Rad“ ist ein Verleihsystem für Fahrräder