1,3 Millionen Euro für neue Unterkunft im Kelterweg Urbach: Gebäude ist marode

Die Mängelliste für das alte Gebäude im Kelterweg 42 ist lang: Die Elektroinstallation ist laut einer Sitzungsvorlage der Verwaltung für den Gemeinderat überlastet und veraltet, die Sanitärinstallation wird als „unzureichend“ beschrieben, die Heizung sei veraltet mit Öleinzelöfen, teilweise Elektroöleinzelöfen, bei Fehlbenutzung bestehe gar Brandgefahr. Zudem seien die Bodenbeläge und die „einfachste“ Innenausstattung abgewohnt, es wären eine Dachneudeckung und eine Dachdämmung notwendig, der Grundriss und der Schallschutz seien mangelhaft. Trotz seines schlechten Zustands dient das Gebäude momentan aber noch als Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose, es wohnen sechs Personen darin.

Haus aus der Not heraus wieder aktiviert

Bereits vor acht Jahren wollte die Gemeinde das Haus aus dem Jahr 1955 eigentlich nicht mehr neu vermieten, wegen seines sehr schlechten baulichen Zustands sollte es abgerissen oder verkauft werden. Vor etwa sechs Jahren hat die Gemeinde es aufgrund des Mangels an verfügbarem Wohnraum dann doch noch einmal als Notunterkunft für Geflüchtete und Obdachlose aktiviert. Wohl war es den Mitarbeitenden der Verwaltung aufgrund der vielen Mängel dabei nicht, nun hat der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude, dessen Wohnfläche schon jetzt nicht mehr in Gänze genutzt werden kann, endlich abzureißen und dafür einen Neubau an der Stelle zu errichten.

Eine Machbarkeitsstudie untersuchte den Neubau eines Gebäudes als Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose im Kelterweg 42 mit zwei Wohnungen in zwei Stockwerken. In den vier Wohnungen könnten Familien, aber auch insgesamt 16 Personen in Wohngemeinschaften unterkommen. Die aktuellen Planungen sehen zwei Wohnungen im Erdgeschoss mit etwa 65 Quadratmetern beziehungsweise 73 Quadratmetern vor, außerdem zwei Maisonettewohnungen im Ober- und Dachgeschoss mit 112 und 117 Quadratmetern. Die Kosten für die erforderlichen Hochbaumaßnahmen belaufen sich laut der Verwaltung nach momentanen Schätzungen auf netto 1,2 Millionen Euro, hinzu kommt ein Architektenhonorar von netto 117.000 Euro, insgesamt werden also rund 1,3 Millionen Euro fällig.

Hohe Kosten

„Wir sind uns einig darüber, dass das bestehende Gebäude desolat ist und ersetzt werden muss“, sagte Detlef Holzwarth, CDU-Fraktionsvorsitzender. Das Haus sei schon seit Jahren in einem schlechten Zustand, nachdem es nun doch noch einmal als Flüchtlingsunterbringung genutzt wurde, sei dieser sicher nicht besser geworden. Er bewertete die Kosten für das Vorhaben mit 1,3 Millionen Euro für rund 365 Quadratmeter aber als sehr teuer und bat darum, bei Details in der weiteren Planung noch etwas „abzuspecken“. Außerdem regte er an, das Raumkonzept so zu gestalten, dass auch eine Nachnutzung des Gebäudes zu einem anderen Zweck möglich wäre.

Kämmerer Ottmar Köhler wies darauf hin, dass die Verwaltung sich bei dem Projekt noch um Fördermittel bemühe. Der anwesende Architekt merkte an: „Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase.“ Über die genaue Ausstattung der Räumlichkeiten sei noch nicht gesprochen worden. Die Pläne für die Wohnräume seien seiner Meinung nach aber flexibel anpassbar.

Hoffnung auf Fördermittel

„Der Zustand des Gebäudes ist einfach marode“, sagte die Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende Ursula Jud. Die Sitzungsvorlage zeige deutlich, warum die Verwaltung oft Bauchschmerzen dabei gehabt habe, in dem Haus noch Personen unterzubringen. Ihr Fraktionskollege Jörg Heckenlaible wies wie schon Holzwarth auf die hohen Quadratmeterkosten für den Neubau hin.

„Ganz grundsätzlich werden wir zustimmen“, sagte Burkhard Nagel, Grünen-Fraktionsvorsitzender. Er befürwortete es, dass Geflüchtete und Obdachlose dezentral im Ort untergebracht werden könnten. „Es ist gut, zu hören, dass die Verwaltung sich um Fördermittel kümmert“, sagte er zudem. „Da bin ich gespannt.“

„Aufgrund der aufgeführten Mängel und Dringlichkeiten“, sagte Ingolf Spannaus, Gemeinderat für die Bürgerliste Urbach, führe wohl kein Weg an einem Neubau vorbei. „Das sollte auch dringlich behandelt werden.“

Gemeinderat will Vorhaben vorantreiben

Trotz einiger Nachfragen und Anregungen beschloss der Gemeinderat am Ende einstimmig, das alte Gebäude abzureißen und die erforderlichen Schritte zu gehen, um an dessen Stelle einen Neubau nach den vorgestellten Planungen umzusetzen.