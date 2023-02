Atriumschüler in Urbach bekommen Mittagessen: Wann das Angebot startet

Schon seit längerem bestand von Seiten der Eltern und der Leitung der Atriumschule in Urbach der Wunsch, dort wie in der Wittumschule ein Mittagessen-Angebot für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Ein solches Angebot soll nun eingeführt werden. Dafür stimmte der Gemeinderat kürzlich einstimmig.

„Bereits 2020 wurde der Wunsch nach einer Ausweitung der Kernzeitbetreuung an der Atriumschule von 13 Uhr auf 14.30 Uhr laut und in diesem Zusammenhang auch der per Umfrage der Schulleitung erhobene Elternwunsch nach einem Mittagessensangebot“, heißt es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung. Die Verwaltung und der Gemeinderat hätten das damals aus finanziellen Gründen wegen der Corona-Pandemie abgelehnt, und weil erst die Ergebnisse der Gemeindeentwicklungsstrategie abgewartet werden sollten. Später wurde zwar die Kernzeitbetreuung ausgeweitet, aber kein Mittagesssensangebot geschaffen. Seitdem wurde eine Schulentwicklungsplanung gemacht mit dem Ergebnis, dass die Atriumschule zum Standort der Wittumschule werden soll.

Schorndorfer Firma liefert Essen

Die Schulleitung der Atriumschule hat selbstständig Angebote bei drei regionalen Anbietern für Mittagessen an der Atriumschule eingeholt. Zum Zuge kommt nun die Firma Damm Menüs aus Schorndorf-Haubersbronn. Über die Woche verteilt werden nach Einschätzung der Schulleitung zwischen elf und 15 Schülerinnen und Schüler, die zur Kernzeitbetreuung angemeldet sind, am neuen Mittagessen-Angebot teilnehmen. Die Essensbestellung soll digital über die bereits vorhandene Bestell- und Bezahlsoftware „MensaMax“ der Wittumschule erfolgen. Angeboten werden täglich drei Menüs, eines davon immer auch vegetarisch. Starten soll das Angebot voraussichtlich ab März .

Die Gemeinde subventioniert das Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler an der Wittumschule und will dies nun auch an der Atriumschule in ähnlicher Höhe so handhaben. Ein Essen kostet nach Angebot der Firma Damm brutto 4,92 Euro, mit Dessert 5,24 Euro. Eltern an der Atriumschule müssen davon 4,50 (mit Dessert 4,80) Euro zahlen.

An der Wittumschule ist ein Essen mit vier Euro derzeit etwas billiger, das liegt aber daran, dass es von einem anderen Anbieter kommt. Die Gemeinde subventioniert dort 40 Cent. Momentan läuft eine Ausschreibung für die Mittagessenversorgung in den Kitas der Gemeinde. Die Verwaltung will dem Gemeinderat berichten, falls durch Synergieeffekte günstigere Preise für das Mittagessen an der Atriumschule erzielt werden könnten.