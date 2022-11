Aus für Hali's Lädle in Urbach: Gibt es einen Nachfolger?

Um den Einzelhandel in Urbach-Nord ist es nicht gut bestellt. Das Bild ist geprägt von Leerständen. Seit die Metzgerei Walz im Sommer wegen Personalmangels ihre Filiale in der Beckengasse auf unbestimmte Zeit schließen musste, gibt es dort nur noch eine Postfiliale, eine Bäckerei und Hali’s Lädle.

Der deutsch-türkische Mini-Supermarkt hat vor knapp vier Jahren als Nachfolger der ehemaligen Bonus-Filiale, die zuvor ein Jahr lang leer stand, eröffnet. Halise Ahmetcakiroglu hat sich damals einen Lebenstraum erfüllt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau bietet seitdem in ihrem Geschäft Lebensmittel, Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch sowie mediterrane Spezialitäten und türkische Backwaren wie Baklava, Su Böregi oder Sesamringe an.

Warum die Inhaberin jetzt die Reißleine ziehen muss

Doch dieser Traum ist jetzt für die 32-Jährige vorbei. „Ich kann einfach nicht mehr“, sagt Ahmetcakiroglu. „Wenn ich weitermache, mache ich mich und den Laden kaputt.“ Sie stehe im Moment kurz vor dem Burn-out, berichtet sie, und müsse jetzt die Reißleine ziehen. Ihr Körper mache einfach nicht mehr mit.

Als die Haubersbronnerin Anfang 2019 den Laden eröffnete, hatte sie gerade ihre Ausbildung beim Getränkemarkt Obenaus beendet. Zuvor war sie im „Sara Market“ in Schorndorf tätig, wo sie bereits viel Verantwortung übernahm. Sie brachte also viel Erfahrung mit und wusste, worauf sie sich einlässt. Zu Beginn wurde sie in Urbach noch von ihren Eltern und ihrer Schwester unterstützt. Die Arbeit konnte auf mehrere Schultern verteilt werden.

Zwölf- bis Vierzehn-Stunden-Tage sind die Regel

Doch seitdem die Schwester studiert und die Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr helfen kann, wird sie nur noch von ihrem Vater unterstützt, der aber gesundheitlich ebenfalls angeschlagen ist. Geeignete Fachkräfte für ihren Laden zu finden, sei gerade sehr schwer. Ab und an hilft eine Freundin aus. Ansonsten steht sie sechs Tage die Woche alleine in ihrem Lädle in der Beckengasse, räumt Regale ein, bedient an der Fleischtheke und bei den Backwaren und sitzt auch selbst an der Kasse.

Zwölf- bis Vierzehn-Stunden-Tage sind bei ihr die Regel. Denn vor oder nach den Öffnungszeiten muss sie noch den Einkauf oder die Buchhaltung erledigen. Oft kann sie dann erst um 22 Uhr Feierabend machen. Und insgesamt hat sie eigenen Angaben zufolge seit der Ladeneröffnung lediglich fünf Urlaubstage gehabt.

Kunden sind traurig über diese Nachricht

Die Nachricht vom baldigen Ende ihres Lädles machte in Urbach Ende vergangene Woche bereits die Runde. „Bei mir stand schon eine Stammkundin im Laden und hat geweint.“ Viele seien traurig, „für mich ist es auch traurig, denn das war mein Traum, aber es funktioniert einfach nicht mehr“.

Eine Kundin, die gerade einkauft, lobt die Inhaberin und das Warenangebot: „Die Qualität stimmt.“ Sie findet es daher schade, dass die 32-Jährige nun aufgeben will, auch wenn sie Verständnis zeigt: „Die Gesundheit geht vor.“ Doch „es ist neben der Bäckerei der letzte Laden im Oberdorf. Gerade für Ältere ist das schwierig“.

Das weiß auch Halise Ahmetcakiroglu, deren Vater deshalb einen Bestell- und Lieferservice anbietet. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann in Hali’s Lädle anrufen und sich die Lebensmittel nach Hause bringen lassen. Einmal die Woche werden sie dann ausgefahren. „Das ist schon wichtig“, sagt die Inhaberin, während sie gerade Sucuk-Wurst brät. Auch beim betreuten Wohnen unweit ihres Lädles würden regelmäßig Kunden angefahren. Damit dürfte bald Schluss sein. Denn die 32-Jährige will das Geschäft so schnell wie möglich aufgeben.

Wie es in der Beckengasse jetzt weitergeht

Doch wie geht es dann weiter in der Beckengasse 17? Am Donnerstag hat die Inhaberin bei Ebay eine Kleinanzeige geschaltet, wo sie den Laden ab Januar zum Verkauf anbietet und dabei den „sehr guten Kundenstamm“ herausstellt. Wirtschaftliche Gründe sind es schließlich auch nicht, die sie zum Aufgeben zwingen.

Dem Vernehmen nach gibt es schon mehrere Interessenten, die sich vorstellen könnten, den Laden mit seinem jetzigen Konzept zu übernehmen. Spruchreif sei hier zwar noch nichts. Halise Ahmetcakiroglu ist aber sehr optimistisch, dass es in Urbach-Nord auch im kommenden Jahr noch einen deutsch-türkischen Mini-Supermarkt gibt.

Was hat die Inhaberin vor?

Und wie geht es für die 32-Jährige selbst weiter? „Wenn der Laden übergeben ist, muss ich erst mal zu mir kommen.“ Einen Monat lang will sie dann abschalten und den Urlaub nehmen, der ihr in den vergangenen Jahren gefehlt hat.

Danach will sie weiter im Einzelhandel tätig bleiben. Aber als Angestellte, mit geregelten Arbeitszeiten.

Wer Interesse an der Übernahme von „Hali’s Lädle“ hat, kann sich unter der Telefonnummer 0 15 25/4 11 40 27 melden. Das Geschäft hat montags bis freitags geöffnet von 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 17 Uhr in der Beckengasse 17.