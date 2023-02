Bürgerdialog: Wie soll es mit den Unternehmen in Urbach weitergehen?

Klimaschutz und Wohlstand - ist das vereinbar? Oder muss auf das eine verzichtet werden, um das andere zu erreichen? Diese Frage beschäftigte die Urbacher Bürgerinnen und Bürger sowie die anwesenden Experten beim „Bürgerdialog Gewerbeentwicklung“ am Montagabend in der Auerbachhalle. Bürgermeisterin Martina Fehrlen begrüßte Gewerbetreibende und Interessierte aus Urbach und Umgebung zu einer Austauschveranstaltung mit Blick auf die Zukunft der Urbacher Gewerbeentwicklung. „Wir wollen die Flächen, die wir in unseren bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten bereits haben, besser nutzen“, so Fehrlen. Beispielsweise könne man Gewerbegebiete und die dort errichteten Gebäude nachhaltiger gestalten. „Die Zeit der klassischen Gewerbegebiete ist vorbei, wir müssen neu denken“.

In Urbach steht schon länger die Frage im Raum, ob und wo ein neues Gewerbegebiet geschaffen werden soll. Diskutiert wurde zum Beispiel bereits über ein Gewerbegebiet an der B 29 in den Schraienwiesen, im Gemeinderat gab es viele Stimmen dafür, es gibt aber auch eine Bürgerinitiative, die sich dagegen ausspricht. Auch „Auf der Au“ wären Flächen für Gewerbe denkbar. Eine Gewerbeentwicklungsstrategie soll den Entscheidungsträgern in der Gemeinde in Zukunft ganz allgemein eine Richtung bei der Frage, wie die Kommune die Unternehmen im Ort unterstützen kann, aufzeigen.

Große Anstrengungen für Klimaschutz nötig

Bei der Veranstaltung am Montagabend ging Matthias Lutz, der bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart für den Bereich Standortmanagement zuständig ist, auf die relevanten Stellschrauben für die Zukunft ein: „Die Region Stuttgart steht vor weitreichenden Herausforderungen eines technologischen und ökologischen Wandels“, sagt er. Dazu gehöre der Klimaschutz, aber auch Themen wie Digitalisierung und Automatisierung, zum Beispiel durch den Einsatz von Robotern. Auch sei der Wohlstand in der Region geringer geworden und durch die Transformation im Gewerbe weiter gefährdet. „Es geht erst mal nicht um weiteres Wachstum, sondern darum, den Wohlstand nicht allzu stark schmelzen zu lassen“, so Lutz. Um dies zu ermöglichen, müsse man den Unternehmen die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, zum Beispiel in Form von Flächen. Um dies außerdem mit dem Klimaschutz unter einen Hut zu bringen, bedürfe es großer Anstrengungen und auch finanzieller Bemühungen.

Für Lutz liegt ein Ansatz bei der Reduktion von Fahrtwegen zur Arbeit oder dem Ausbildungsplatz. Jährlich entstünden mehr als 5100 Tonnen CO2 durch Menschen, die Urbach verlassen, um zur Arbeit zu kommen. Durch dezentrale Gewerbegebiete sei die Region Stuttgart schon jetzt besser aufgestellt als andere Regionen Deutschlands, doch mit einer weiteren Verkürzung von Pendlerwegen könne man noch mehr Emissionen einsparen.

20 Unternehmen würden sich gerne zeitnah erweitern

„Sie müssen sich überlegen, in welcher Art und Weise Sie künftig mit dem Gewerbe umgehen“, sagte auch Hans Eisele von der „Steg Stadtentwicklung“, die die Gemeinde Urbach mit der Ausarbeitung einer Gewerbeentwicklungsstrategie für den Ort beauftragt hat. Dies gelte einerseits für den vorhandenen Bestand als auch für Neuplanungen. Die Steg habe dazu Befragungen mit den Urbacher Unternehmen und deren Mitarbeitern durchgeführt. Das Ergebnis: Die Hälfte der Betriebe äußerte großes Interesse an Umweltschutz, gleichzeitig fanden sich in Urbach 20 Unternehmen mit Erweiterungsbedarf. Zudem habe ein Großteil den Wunsch geäußert, die Expansion zeitnah möglich zu machen. Dies sei aus seiner Sicht verständlich, so Eisele. „Ein Unternehmen kann in seiner Entwicklung nicht immer fünf oder zehn Jahre warten“.

Für Eisele muss die Expansion von Unternehmen dem Klimaschutz nicht im Weg stehen: „Das Gewerbegebiet kann ein Risiko sein, aber auch eine riesige Chance.“ Man könne beispielsweise große Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Auch in der nachhaltigeren Gestaltung der Gewerbegebiete sieht er eine Lösung. Man könne Synergien zwischen Unternehmen herstellen, indem zum Beispiel ein Betrieb die Abwärme des anderen nutzt. Flächeneffizienz spiele ebenfalls eine große Rolle. Daher sollten Gebäude künftig vor allem in die Höhe erweitert werden. Dachbegrünungen oder das Errichten von Grünstreifen am Rand von Produktionsgebäuden, wo sich momentan meist ungenutzte Asphaltflächen befänden, sind weitere Ansätze des Experten für Baulandschaffung. In jedem Fall müsse sich etwas ändern, so sein Fazit. „Das Gewerbegebiet, wie wir es kennen, muss das Gewerbegebiet der Vergangenheit werden.“

Vorschläge aus dem Publikum

Auch die anwesenden Urbacherinnen und Urbacher haben viele Ideen und Anregungen für die künftige Gewerbeentwicklung in der Gemeinde. In der zweiten Phase des Abends sollten die Besucher mit den Expertinnen und Experten in den Austausch geraten, die geäußerten Ideen und Bedarfe wurden an Pinnwänden gesammelt. Einige Vorschläge, welche Anforderungen künftig für Urbacher Gewerbegebiete gelten sollten, waren nachhaltige Wassernutzung, Begrünung ungenutzter Flächen und die Installation von Solarparks. Auch abseits vom Klimaschutz sammelten die Anwesenden Ideen.

Zu wenige Übernachtungsmöglichkeiten

So sind manche der Meinung, dass in Urbach Co-Working-Spaces und Übernachtungsmöglichkeiten fehlen. Manche sorgen sich, dass der Fachkräftemangel und ein Ausruhen auf dem vorhandenen Bestand Risiken für den Fortschritt und den Wohlstand darstellen könnten. Um den Standort Urbach zu stärken, wurde eine aktive Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Verkehrsanbindung und Schaffung von Wohnraum für neue Mitarbeitende genannt.

Bürgermeisterin Martina Fehrlen lobte die rege Bürgerbeteiligung und zog eine positive Bilanz aus dem Abend. „Ich freue mich, dass so viele Unternehmer und Bürger aus allen möglichen Bereichen gekommen sind“, sagte sie.