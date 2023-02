Coca Cola in Urbach: Einigung im Tarifstreit - was die Beschäftigten bekommen

An diesem Donnerstag haben sich laut einer Pressemitteilung die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nach intensiven Verhandlungen in der zweiten Runde auf einen Entgelt-Tarifvertrag geeinigt. Zuvor war es zu Streiks gekommen. Auch in Urbach hatten Coca-Cola-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 2. Februar die Arbeit niedergelegt. Die Entgelt-Erhöhung besteht demnach aus zwei Säulen, auch Auszubildende bekommen mehr.

Daruf haben sich die Tarifparteien geeinigt.

Das Entgelt wird für alle Beschäftigten um insgesamt 320 Euro brutto pro Monat erhöht ‒ um 134 Euro brutto monatlich ab dem 01.02.2023 und um weitere 186 Euro brutto monatlich ab dem 01.08.2024. Alle Beschäftigten erhalten zusätzlich eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.988 Euro, die monatlich in Höhe von 166 Euro vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2024 ausgezahlt wird. Hier gilt brutto gleich netto, da die Inflationsausgleichsprämie steuer- und abgabenbefreit ist.

Coca-Cola: Zusatzbelastung berücksichtigt

„Wir haben einen fairen Entgelt-Tarifvertrag abgeschlossen" sagt Dr. Gero Ludwig, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite für Coca Cola. "Dieser erkennt die Leistungen unserer Mitarbeitenden an und berücksichtigt die besondere Zusatzbelastung für unsere Beschäftigten und unser Unternehmen in der aktuell hohen Inflation. Dazu haben wir mit unserem Zwei-Säulen-Modell eine Lösung gefunden, die die Inflationsausgleichsprämie nahezu vollständig ausschöpft – bei einer insgesamt angemessenen tabellenwirksamen Entgelterhöhung."

Für Auszubildende gibt es ab dem 01.02.2023 eine Entgelterhöhung von 100 Euro brutto pro Monat. Zusätzlich erhalten sie vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2024 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 1.998 Euro, die monatlich in Höhe von 111 Euro ausgezahlt wird.

Größtes deutsches Getränkeunternehmen

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) ist nach eigenen Angaben mit einem Absatzvolumen von mehr als 3,5 Milliarden Litern (2021) das größte deutsche Getränkeunternehmen. CCEP DE ist für die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb von Coca-Cola Markenprodukten in Deutschland verantwortlich. Das Unternehmen betreut rund 325.000 Handels- und Gastronomiekunden und beschäftigt gut 6.500 Mitarbeitende.

Coca Cola hatte in Urbach 1997 die Produktion des Urbacher Mineralwassers übernommen. In der Folge kam es zu einem starken Stellenabbau, der Standort wurde aber entgegen anderslautenden Befürchtungen bisher erhalten. Die Mineralwassermarken Urbacher und Schurwald gibt es jedoch seit 2017 nicht mehr.

Die Gemeinde Urbach kaufte 2022 die Mineralwasserquellen und will sie zur Wasserversorgung im Ort nutzen.