Corona-Folgen an der Wittumschule: Kinder haben hohen sozialen Nachholbedarf

Immer wieder störte Corona in den vergangenen zwei Jahren den Schulbetrieb. Die Pandemie führte zu Phasen von Fern- und Wechselunterricht, die Schulen mussten Hygienekonzepte und Testverfahren umsetzen und die Unsicherheit war bei vielen groß. Das zeigt nun Folgen. Besonders im sozialen Bereich haben Schülerinnen und Schüler teils viel nachzuholen. Die Gemeinde Urbach stockt deshalb im nächsten Jahr die Stelle des Schulsozialarbeiters beziehungsweise der Schulsozialarbeiterin auf. Matthias Rieger, Rektor der Wittumschule, erklärt, warum das auch notwendig ist.

Besonders Grundschüler konnten teils keinen geregelten Schulalltag erleben

„Es zieht sich das fort, was wir erwartet haben“, sagt der Schulleiter. Die Defizite im sozialen Lernen durch zwei Jahre lose Strukturen seien deutlich spürbar. „Es gibt Jahrgänge, die sind zu Beginn der Pandemie eingeschult worden und haben dann die Hälfte ihrer Grundschulzeit keinen normalen Schulalltag erlebt“, erklärt Matthias Rieger. „Das merkt man natürlich.“ Es gebe nun Drittklässler, die im Prinzip beim sozialen Lernen dort starten mussten, wo Erstklässler sonst starten.

Besonders bemerkbar machen sich Defizite laut Matthias Rieger nun im Bereich der sozialen Grundkompetenzen. Dabei geht es darum, wie Konflikte untereinander gelöst werden, wie Schülerinnen und Schüler sich als Teil der Klassengemeinschaft verorten können und wie sie mit anderen umgehen sollten, aber auch um die Fähigkeiten, sich selbst zu organisieren und morgens pünktlich zur Schule zu kommen sowie einen strukturierten Tag durchzustehen.

Schulsozialarbeit im Zwei-Säulen-System

Nachholbedarf wegen der Corona-Pandemie haben aber nicht nur Grundschüler. „Es macht sich durch die Bank bemerkbar“, sagt Matthias Rieger. Obwohl die Schwierigkeiten, die sehr deutlich auf Corona zurückzuführen seien, am meisten in der Grundschule auftreten, gebe es auch in der Sekundarstufe Herausforderungen. Auch Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn der Pandemie gerade in die fünfte Klasse eingeschult worden seien, hätten wenig Gelegenheit gehabt, als Klasse zusammenzufinden.

Die Schule versucht auf zwei Arten, die sozialen Kompetenzen zu verbessern. „Als erste Säule machen wir erlebnispädagogische Arbeit in den Klassen, bei der mit den gesamten Klassen Projekte gemacht werden.“ Dabei gehe es zum Beispiel um Themen wie Konfliktkultur und den Umgang mit Klassenkameraden beziehungsweise -kameradinnen. „Das sind Einheiten, die von der Schulsozialarbeit durchgeführt werden“, erklärt Rieger. Als zweite Säule diene die Einzelsozialarbeit, bei der mit den Schülerinnen und Schülern alleine oder in kleinen Gruppen gearbeitet werde.

Aufstockung ist "Gold wert"

Die Schulsozialarbeit mit den Klassen, so Rieger, beinhaltet normalerweise viel Präventionsarbeit, zum Beispiel zu den Themen Sucht oder soziale Medien. „Jetzt schauen wir darauf, dass der Bereich soziales Lernen abgedeckt wird, ohne die anderen Bereiche zu vernachlässigen“, sagt Matthias Rieger. Da sei die Aufstockung der Schulsozialarbeit natürlich „Gold wert“. Auf Nachfrage, ob die 100-Prozent-Stelle überhaupt ausreicht, meint er aber auch: „Mehr geht immer.“ Das gelte aber auch außerhalb der Pandemie.

Schon in diesem Schuljahr sollte die Schulsozialarbeit für einen begrenzten Zeitraum mit Fördermitteln aufgestockt werden, allerdings ging die Stelleninhaberin nach den Pfingstferien. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass die bisherige Stelle auch im neuen Jahr von 80 auf 100 Prozent aufgestockt werden soll, selbst wenn die angestrebte Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ des Bundes keinen Erfolg haben sollte. So will man sichergehen, dass die neue Person zum neuen Schuljahr mit 100 Prozent einsteigen kann und nicht erst, wenn Mittel bewilligt werden, denn das könnte – so vermutet die Gemeinde aufgrund von Erfahrungswerten, erst deutlich nach Beginn des neuen Schuljahres geschehen. Sie wird dann wie bisher nicht bei der Gemeinde, sondern bei der Paulinenpflege Winnenden beschäftigt sein.