Aktuell ist das Zeichen aus der Politik: Die Schulen sollen so lange wie möglich offen gehalten werden. Baden-Württemberg setzt dafür auf ein verstärktes Testen nach den Weihnachtsferien. Trotzdem: So ganz vom Tisch scheint das Thema Fernunterricht noch nicht. Aber was für eine Auswirkung haben Home-Schooling und der Unterricht unter Pandemie-Bedingungen auf Kinder und Jugendliche? Darüber haben wir mit Matthias Rieger, dem Leiter der Urbacher Wittumschule, und Schulsozialarbeiterin Dorothee