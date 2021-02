Vor zwei Wochen berichteten wir darüber, dass Urbach kurze Zeit coronafrei war. Schon damals sagte Achim Grockenberger, der Leiter des Urbacher Ordnungsamts, dass die Lage sich schnell wieder ändern könnte. Wie er am Dienstagabend (23.02.) dem Gemeinderat berichtete, ist es nun auch so gekommen: „Die Lage hat sich wieder verschärft“, sagte Achim Grockenberger. Zurzeit (Stand Mittwochmittag/24.02.) gibt es in Urbach elf Infizierte. Unter ihnen ist laut Grockenberger auch eine Person, die mit