Döner für 2,99 Euro: Großer Andrang beim neuen "Pascha-Kebaphaus" in Urbach

Mit Inhaber Özgür Akkus und seiner Frau Gülistan über die Eröffnung des neuen Kebap- und Pizzahauses „Pascha“ an der Urbacher Ortsdurchfahrt diese Woche zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Der Grund: Die Neueröffnung kommt bei den Urbacherinnen und Urbachern wohl sehr gut an, diese Woche ist laut der Betreiber sehr viel los.

„Es ist gut angelaufen“, sagt Gülistan Akkus. Das Feedback der Kundschaft sei positiv. Auch bei einem Besuch um 20 Uhr abends kommen immer wieder Kunden vorbei. Kein Wunder: Als Kennenlern-Angebot gibt es den Döner im „Pascha“ bis Montag noch für 2,99 Euro. Danach soll er dann sechs Euro kosten. Nicht nur den regulären Döner Kebap gibt es aber im „Pascha“. Auf der Speisekarte stehen auch verschiedene Pizzas, Burger und die üblichen Verdächtigen wie Lahmacun und Pide. „Alles, was dazugehört“, kommentiert Gülistan Akkus. Auch vegetarische Döner und Varianten mit Falafel und Halloumi werden angeboten.

Unternehmen auch in Lorch

Schon zuvor war in dem Gebäude in nächster Nähe des Rathauses ein Döner-Imbiss untergebracht, Özgür Akkus hat den Laden aber vor der Eröffnung des „Pascha“ renoviert. Die Theke wurde nach seinen Angaben verlängert, außerdem zeigen unter anderem nun Bildschirme die Speisekarte an und auch das Wandbild ist neu. Erfahrung im Geschäft bringt der neue Inhaber mit: Im unweit entfernten Lorch betreibt Özgür Akkus nach eigenen Angaben seit März dieses Jahres ein Kebaphaus, ebenso mit dem Namen „Pascha“.

Döner wird auch nach Hause geliefert

„Dort haben wir auch einen Lieferservice“, erzählt Gülistan Akkus. In Urbach könnten die Speisen ebenso geliefert werden. In der ersten Woche nur an Firmen, ab nächster Woche aber auch an Privatpersonen. „In der Angebotswoche wollten wir uns ein bisschen einarbeiten“, so Gülistan Akkus. Bald sei in Urbach aber wie auch in Lorch eine Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst „Lieferando“ geplant.