„Der Haushaltsentwurf des Jahres 2021 ist in jeder Hinsicht ein besonderer, so wie auch die derzeitige Situation eine besondere, ja außergewöhnliche ist“, leitete Bürgermeisterin Martina Fehrlen ihre Rede zur Einbringung des Urbacher Haushalts ein. „Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft und Gesellschaft seit März überall in eine tiefe Krise gestürzt, deren Ausmaß selbst die Finanzkrise von 2008 und 2009 viel stärker und länger übertreffen wird.“

Die finanzielle Lage der Kommunen