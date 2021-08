Brände, Starkregen, Fluten – Extremwetter wird immer häufiger. „Das hat auf jeden Fall zugenommen“, bestätigt Dagmar Wulfes, Kreisforstamtsleiterin, die diese Phänomene auch im Kreis in den vergangenen Jahren immer mehr wahrgenommen hat. Vor Ort sind die Folgen des Klimawandels also längst angekommen. Wo sie im Urbacher Wald sichtbar sind, haben Förster Gert Pfeiffer und Dagmar Wulfes bei einer Tour in Urbach aufgezeigt.

Ein besonders einschneidendes Beispiel ist die Kahlfläche, die