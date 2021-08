Tiny Houses sind in Deutschland nach wie vor im Trend. Die Besitzer der winzigen Häuser wohnen in ihnen auf kleinstem Raum, dafür sind die Tiny Houses im Normalfall weitaus billiger als ein reguläres Haus und teilweise auch sehr einfach versetzbar. Für viele Menschen ist das eine attraktive Wohnalternative, nur an einer Sache hakt es oft: Einen Stellplatz zu finden ist gar nicht so einfach.

Das zeigt zum Beispiel eine gescheiterte Bauvoranfrage zum Neubau eines Kleinwohnhauses - damit