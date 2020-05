Als wir „Hali’s Lädle“ vor wenigen Monaten besuchten, um zu sehen, wie es um den kleinen deutsch-türkischen Supermarkt in der Beckengasse steht, war noch nicht klar, wie es mit dem Laden der Besitzerin Halise Ahmetcakiroglu weitergeht. In den vergangenen Monaten konnte die junge Besitzerin einige neue Kunden für sich gewinnen. Ein gutes Zeichen für die Nahversorgung in Urbach-Nord? Vielleicht.

„Seit Corona habe ich mehr Kundschaft“, sagt Halise Ahmetcakiroglu. Kaum überr