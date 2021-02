Nachverdichtung und Innenentwicklung sind Stichworte, die oft fallen, wenn es um städtebauliche Entwicklung geht. Ein Instrument, das der Gemeinderat nutzen kann, um zu beeinflussen, wie die Kommune in Zukunft aussieht, ist das des Bebaungsplans. Langfristig kann er so Einfluss darauf nehmen, auf welche Weise Menschen an welchen Orten bauen können. Diskussionen über Bebauungspläne werden deshalb im Gemeinderat oft detailliert und leidenschaftlich geführt. Zuletzt ging es in Urbach um einen